Niente piazza Almirante a Monteleone, polemica l'opposizione - Tuttoggi

Polemico sull’accaduto il capogruppo di “Aria Nuova”, Francesco Pasquali.

“Ieri in Consiglio comunale – dice l’esponente di minoranza – si è consumata una brutta pagina. La bocciatura della mozione per la dedica di una piazza a Giorgio Almirante conferma l’estrazione politica del sindaco e la distanza abissale con il sentimento dei cittadini di Monteleone di Spoleto. Nonostante la disponibilità dei consiglieri di opposizione, che hanno emendato la mozione “Almirante” accogliendo la richiesta del Sindaco di costituire un comitato per le scelte toponomastiche di Monteleone, la maggioranza, al netto di una gradita astensione, dietro palese pressione del Sindaco, ha bocciato la mozione.

Si tratta dell’ennesimo segnale di chiusura dell’amministrazione, forse intenta più a gestire i recenti scandali legati alle condanne della Corte dei Conti e alle posizioni giudiziarie di alcuni ex collaboratori del Comune, che a creare un clima di riconciliazione storica e politica. Come opposizione abbiamo scelto di abbandonare i lavori.

Ora si riparte con la raccolta firme (oltre il 70% degli elettori di Monteleone si è schierato con il centrodestra nelle ultime elezioni politiche) per la stessa mozione così da dedicare una piazza di Monteleone a Giorgio Almirante, una personalità politica – conclude – di cui i monteleonesi custodiscono un affettuoso ricordo”.