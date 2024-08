Niente disinfestazione zanzare a Città di Castello | Usl "Non ci sono focolai attivi in zone segnalate" - Tuttoggi.info

Nonostante le numerose richieste di interventi di disinfestazione contro le zanzare, a Città di Castello quest’ultima non avrà luogo.

L’Usl Umbria 1, infatti, a seguito di sopralluoghi sulle zone segnalate (comprese le aree verdi comunali) per verificare l’entità del problema, non ha riscontrato focolai attivi di zanzare e, di conseguenza, non reputa necessario effettuare la distribuzione di insetticida, come indicato dal Piano Nazionale Arbovirosi 2020 – 2025 (PNA) e dalla recente Deliberazione di Giunta Regionale n. 669 del 10/07/2024 “al fine di non arrecare danno ad altre specie utili come le api o impedire il consumo di ortaggi o frutta venuti a contatto con l’insetticida“.

Come riferito nel Piano Regionale “la lotta adulticida non deve essere considerata un’attività da svolgere a calendario, ma solo in via straordinaria o in situazioni di emergenza sanitaria in atto“. Questo perché gli interventi di disinfestazione hanno un effetto abbattente immediato delle popolazioni di zanzara, ma di breve durata, mentre gli interventi antilarvali – l’eliminazione dei ristagni di acqua e la prevenzione della loro formazione – producono risultati duraturi.

A tale proposito, infatti, si ricordano le prescrizioni rivolte ai cittadini contenute nell’Ordinanza Sindacale del Comune di Città di Castello n. 38 del 13 febbraio2024, tra cui:

divieto di abbandono in giardini e terrazzi di contenitori quali barattoli, secchi, bidoni, sottovasi, vasche, evitando ristagni di acqua;

quali barattoli, secchi, bidoni, sottovasi, vasche, evitando ristagni di acqua; eliminare in orti, giardini, cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l’uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l’acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;

in contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l’uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l’acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge; prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane o, in alternativa, eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare settimanalmente l’acqua accumulatasi;

non in esercizio e le fontane o, in alternativa, eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare settimanalmente l’acqua accumulatasi; trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, acquistabili in farmacia e rivendite di prodotti per l’agricoltura.

Il Comune tifernate, inoltre, ha aderito anche quest’anno al monitoraggio entomologico della zanzara tigre, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche, al fine di rilevare la distribuzione della zanzara tigre sul territorio, fornendo una stima indiretta dello sviluppo della sua popolazione durante i mesi estivi. Per maggiori informazioni si può consultare il sito del PODIS-Portale Disinfestazione dell’USL Umbria 1.