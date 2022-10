Niente alcol nei pressi del Curi prima e dopo la partita

L'ordinanza del Comune in occasione del match di domenica pomeriggio Perugia - Cittadella

Niente alcol nei pressi dello stadio Renato Curi domenica prima della partita Perugia – Cittadella.

Con ordinanza n.1345 del 27 ottobre 2022 è stato infatti disposto il divieto di vendita per asporto e la somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi di volume alcolico, dalle ore 13.30 e fino a 2 ore dopo l’incontro di calcio nell’area limitrofa all’impianto. Nel suddetto arco temporale è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine.