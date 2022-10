Ok dalla Commissione, da domenica riapre la Curva Nord VIDEO

Contro il Cittadella i Grifoni potranno contare sull'apporto del tifo dal cuore pulsante del Renato Curi

La Commissione provinciale di vigilanza, a seguito del sopralluogo effettuato questa mattina (giovedì) ha dato il via libera: la Curva Nord dello stadio Renato Curi può riaprire già da domenica 30 ottobre, quando il Perugia, alle ore 16.15, ospiterà il Cittadella.

A dare l’annuncio l’assessore comunale allo Sport, Clara Pastorelli. A cui è seguita una nota ufficiale del Perugia Calcio, che aveva atteso l’esito del sopralluogo della Commissione per dare il via alla vendita dei biglietti per la sfida col Cittadella.