La Nord riapre, le parole di Pastorelli tra scuse, soddisfazione e rivendicazione

L'assessore, dopo le contestazioni: "Restituiamo ai cittadini ed ai tifosi un settore più sicuro ed accogliente"

Lo slittamento della riapertura della Curva Nord rispetto al cronoprogramma fissato a inizio lavori e poi alla data del 16 ottobre inizialmente annunciata, insieme al discusso contest tra i tifosi per “griffare” i bagni, avevano fatto finire l’assessore Clara Pastorelli nel mirino degli ultras. Accomunata, in alcuni slogan, al contestato presidente dell’AC Perugia, Massimiliano Santopadre.

Ora, dopo il via libera dato dalla Commissione provinciale vigilanza, la Curva Nord domenica 30 ottobre riapre con la piena capienza per la gara contro il Cittadella. E l’assessore Pastorelli esprime la propria soddisfazione, scusandosi per i ritardi, ma rivendicando lo sforzo messo in campo per rendere sicuro il Curi: “Siamo contenti di poter annunciare ufficialmente la riapertura della curva – sottolinea – che tornerà a riempirsi di tifosi domenica nella gara del Perugia con il Cittadella. E’ motivo di particolare soddisfazione, inoltre, che l’inaugurazione del settore rinnovato avverrà in concomitanza con la celebrazione da parte dei tifosi di una ricorrenza di particolare significato per tutti i perugini, ossia l’anniversario della scomparsa di Renato Curi, uno dei simboli del Grifo cui non a caso è intitolato lo stadio. Pensiamo che idealmente la Nord rinnovata possa rappresentare un omaggio alla memoria di Renato Curi. Credo che al di là di alcuni ritardi, di cui ci scusiamo ma che sono motivati da difficoltà connesse al periodo particolare che stiamo vivendo, c’è soddisfazione perché per la prima volta dopo 50 anni di storia, la parte più viva del nostro stadio, ossia la Curva Nord, è stata oggetto di una ristrutturazione completa che ha consentito di riportala ad una capienza del 100%. Oggi – conclude Pastorelli – restituiamo ai cittadini ed ai tifosi un settore più sicuro ed accogliente”.