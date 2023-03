Nicholas Gasperini, da Foligno alla Nazionale italiana di rugby

“E’ nata da mia madre. All’età di 4 anni e mezza non volevo più praticare il judo – racconta Nicholas – e mi ha portato a giocare a rugby con il Foligno, in una società dove ancora non c’era nulla, nemmeno il campo. Ci allenavamo sul cortile della mia ex scuola media ma mi è piaciuto come sport e ho continuato a praticarlo”.

A Foligno ha giocato fino al primo anno di Under 10 per poi passare con lo Junior Perugia e con il Rugby Perugia arrivando a militare in serie A, nella stagione 2019/20, ed ad essere convocato per due anni dal Centro di Formazione Permanente di Prato. “Poi, l’estate scorsa, mi è arrivata la notizia che lo Stade Francais era interessato a me, – prosegue Nicholas – ho preso questa opportunità al volo e ora sono a Parigi. Comunque non mi aspettavo di fare questo salto subito dopo il Centro di Formazione Permanente e sono rimasto colpito”.

Nella tua giovane carriera hai giocato anche con la nazionale under 18, quante volte lo hai fatto?

“Con l’Under 18 ho giocato 5 partite di cui 2 test match, contro Irlanda e Francia, e 3 nel Sei Nazioni. Ho gareggiato contro Inghilterra, Scozia ed Irlanda. Con l’Under 20 ho giocato in 2 test match, contro l’Inghilterra e contro la Francia, ed ora ho preso parte alle prime 3 partite del Sei Nazioni contro Francia, Irlanda ed Inghilterra”.

Che sensazioni provi nel giocare con la maglia della nazionale?

“Con l’Under 20 sono alte, provo emozioni bellissime. Il livello rispetto all’Under 18 è più alto”.

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi?

“Quest’anno punto a fare mondiale. Dopo tre edizioni cancellate a causa della pandemia, il World Rugby Under 20 Championship si disputerà in Sudafrica dal 24 giugno fino al 14 luglio. Stessa cosa anche per il 2024. Almeno per ora ho come obiettivi – conclude Nicholas Gasperini – sempre quelli di giocare nel Sei Nazioni e di partecipare ad un altro mondiale”.