Neve attira (troppe) auto in Valsorda, caos e incidenti | Vigili urbani costretti a chiudere strada - Tuttoggi

I caschi neri sono poi dovuti tornare in Valsorda una seconda volta per un’altra vettura finita fuori strada. Anche in questo caso senza conseguenze per il guidatore. Inevitabili, inoltre, i disagi al traffico, con diverse auto spesso a rischio contatto lungo la stretta carreggiata.

Alla fine la Polizia locale è stata quindi costretta a chiudere il tratto di strada che porta sull’altopiano gualdese, poiché moltissime macchine, addirittura senza catene o pneumatici da neve, stavano causando davvero non poche criticità a tutta la circolazione.