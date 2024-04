Nella ex scuola di Padule un centro culturale intitolato ad Amedeo Baldinucci - Tuttoggi.info

Mercoledì 17 aprile alle 18 la presentazione del progetto a Castel d'Alfiolo



Una nuova vita per l’ex scuola di Padule (Gubbio), che diventerà un centro culturale pronto ad ospitare iniziative e attività della frazione: il progetto verrà presentato alla cittadinanza mercoledì 17 aprile alle 18, presso la casetta di legno di Castel d’Alfiolo.

Nell’ambito di tale presentazione verrà illustrata la proposta di intitolazione del nuovo centro alla memoria di Amedeo Baldinucci, scomparso in un tragico incidente nel settembre 2022 lungo la Pian d’Assino

Insegnante appassionato e attento, Baldinucci è stato più volte consigliere comunale e assessore, punto di riferimento per tutta Padule e non solo, distintosi per avere condotto grandi battaglie sulle tematiche ambientali, rendendosi protagonista di iniziative portate avanti sempre con sensibilità, trasparenza e onestà intellettuale.

Alla presentazione di mercoledì, a cui tutta la cittadinanza è invitata, sarà presente l’amministrazione comunale, il progettista e direttore dei lavori Marco Petrini, l’impresa Giacometti Costruzioni e la famiglia di Amedeo Baldinucci.