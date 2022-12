Natale & Friends, il programma degli eventi in centro e nei 7 quartieri

Eventi del programma di Natale

Questi i prossimi eventi in programma, dopo le iniziative di domenica 11 dicembre:

BORGO SANT’ANTONIO

Domenica 18, 25 dicembre e 1° gennaio dalle ore 15,30: Oratorio di Sant’Antonio Abate – Cineproiezione di cortometraggio per bambini.

BORGO BELLO

18 dicembre dalle ore 15,30: Babbo Natale in Carrozza. Un giro in carrozza per i bambini con Babbo Natale, lungo le vie di Borgobello, con due “stazioni”: sagrato di Sant’Ercolano e Giardini del Frontone.

VIA DI PRIORI

il 22 dicembre dalle ore 17 alle 18: creazione di una decorazione con forme e colori che richiamano il Natale e semplici esercizi calligrafici per perfezionare la propria scrittura. Laboratorio per adulti e bambini di età non inferiore a 5 anni presso il laboratorio A MANO LIBERA in via dei Priori 76. Info e prenotazione al 373613869.

PALAZZO SORBELLO

Domenica 18 dicembre e 8 gennaio ore 16: Viaggio nel tempo a Palazzo Sorbello (per bambini dai 6 agli 8 anni). Attraverso un libro gioco appositamente realizzato, ogni piccolo visitatore si trasforma in un viaggiatore nel tempo e con l’aiuto di alcuni amici che incontrerà a Palazzo Sorbello, familiarizzerà con oggetti antichi, imparerà a distinguere usi e costumi del passato e ad approfondire la conoscenza delle peculiarità di una dimora nobiliare come il collezionismo d’arte e le raccolte librarie della biblioteca storica. Senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento posti disponibili.

PALAZZO BALDESCHI AL CORSO

Il 18 dicembre e 6 gennaio 2023 ore 16.30: Natale con Canova. Attività dedicata al genio di Antonio Canova e alle sculture che l’artista eseguiva con una tecnica complessa e rigorosa. Nel laboratorio sperimenteremo la preparazione della forma e, visto l’avvicinarsi delle feste natalizie, i partecipanti potranno realizzare delle graziose decorazioni. Un laboratorio in cui bambini e ragazzi potranno modellare l’argilla per provare l’ebbrezza della creazione. Attività gratuita per i bambini, adulti 7 euro.

PALAZZO DELLA PENNA

Domenica 18 dicembre 2022 ore 17, venerdì 6 gennaio 2023 ore 17:

per bambini dai 6 agli 11 anni, Guida la Guida! laboratorio didattico.

Prenotazione obbligatoria: palazzodellapenna@munus.com.

Tel. 075 9477727 (attivo dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19).

Prima fase: i bambini senza gli accompagnatori (che verranno invitati a visitare autonomamente il museo e le mostre temporanee), dotati di scheda didattica improntata alle regola delle 5 W (Chi? Che cosa? Quando? Dove? Perché?), saranno condotti dagli operatori alla scoperta di alcuni punti fondamentali del palazzo (ciclo decorativo con storie di Elena e Paride di Antonio Castelletti) e di alcune opere rappresentative delle collezioni permanenti (Dottori e i futuristi umbri e Opera Unica – Joseph Beuys a Perugia).

Seconda fase: i bambini, in vesti di guide e con il supporto della scheda didattica e degli operatori, condurranno i propri accompagnatori attraverso le opere appena scoperte.

MERCATINI DI NATALE

Fino al 28 dicembre: Corso Vannucci – Piazza della Repubblica – Piazza Italia – artigianato nazionale ed internazionale, enogastronomia, decorazioni, addobbi natalizi e giocattoli. DOLCISSIMA PERUGIA: Promozione dei prodotti dolciari e da forno tipici del Natale 7/8/9/10/11 dicembre dalle 10 alle 20. 25 dicembre: 15–20.

TEATRO FRANCO BICINI

Fino al 18 dicembre date: 10-17 ore 21,15 4-11-18 ore 17.15 Piccolo Teatro San Martino, via Pontani 15, Tisti semo Noi! A cura de La Compagnia Teatrale Du’ Baiocchi della Pro Loco Santa Lucia con dissertazioni scenette, gag in dialetto perugino sul Natale e altro.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 337.259659 (Patrizia).

MONTERIPIDO

Fino all’8 gennaio ore 8-19.45: Monteripido – Sagrato Chiesa di San Francesco del Monte – Nell’antica Cappella del Presepe, che un tempo ospitava l’Adorazione dei pastori del Perugino (oggi alla Galleria Nazionale dell’Umbria) esposizione del presepe monumentale permanente con statuine ottocentesche e altre più moderne modellate da padre Diego Donati.

QUARTIERE SANTA LUCIA

Fino al 6 gennaio quartiere di Santa Lucia, presso Area ProLoco Illuminiamo(ci) il Natale 2022 Laboratori, addobbi, presepi, giochi, lotteria, incontri a tema, teatro, piedibus e tanto altro. Iniziative in collaborazione con Arté.

ROCCA PAOLINA

Fino al 6 gennaio: Rocca Paolina – Ceramicando – Esposizione di ceramiche d’arte, arte contemporanea, maschere in ceramica, ceramiche e costume. Esibizioni dei Maestri tornianti.

MOSTRE

Fino al 30 dicembre: Galleria Padre Diego Donati, via Monteripido 8 – Auguri d’Autore 2022- Cartulae Nataliciae. Tradizionale esposizione con incisioni pervenute da vari autori, alcune con spiritose illustrazioni che ritraggono la figura del Maestro Padre Diego Donati in vari momenti della sua giornata nel ricordo di un amico allora poco più che bambino, Pierantonio Bartoloni, e per commemorare i venti anni dalla sua morte. Orario di apertura: 15,30-18. Chiuso lunedì e nei giorni 8, 25, 26 di- cembre 2022 Ingresso libero.

Fino al 28 dicembre Spazio espositivo Santa Maria della Misericordia, via Oberdan 54 e Spazio Espositivo via Oberdan, 40: 60 Dopo 60 – Il bello di un decennio. Un percorso guidato tra ricordi di quattro ex baby-boomers che hanno avuto la ventura di vivere quel decennio da ragazzini/adolescenti/giovanotti. Sfileranno in mostra gli avvenimenti che nel mondo, in Italia e a Perugia hanno segnato il decennio che ha cambiato le nostre vite. Un carosello di ricordi collettivi, di oggetti del design italiano, musica e complessi locali, personaggi illustri e non, film e pubblicità per catturare lo spirito di un sogno. Il sogno degli anni ’60. A cura di Star Shop, Museo del Gioco e del Giocattolo, con la collaborazione di Grafox e di Professional Video. Orario di apertura: 10,30/13,00 – 16,00/19,00. Ingresso libero.

Fino al 30 dicembre Galleria Padre Diego Donati, Via Monteripido 8: VII edizione. BGG Biennale di Grafica Contemporanea Padre Diego Donati. La rassegna è divisa in due sezioni: quella dei Maestri su invito del comitato organizzatore e quella degli artisti a concorso. I concorrenti che hanno presentato la candidatura nella sezione concorso provengono da diciassette nazioni, tra Europa e Americhe oltre a Cina e Sudafrica. Completa l’esposizione la sezione di 15 Maestri incisori di spessore nazionale e internazionale, invitati dall’Associazione. A cura dell’Associa- zione “Padre Diego Donati”. Orario di apertura: 15,30-18,00.

Chiuso lunedì e 8, 25, 26 dicembre 2022. Ingresso libero.

Da venerdì 16 dicembre al 6 gennaio 2023: Domus Pauperum, corso Garibaldi 86 – Si gioca con il Borgo di Porta Sant’Angelo. Fante cavallo e re rari ed insoliti. 500 anni di carte e giochi da tavolo. Mostra dalla collezione di Marco Trinei, a cura di Martina Barro, Cristiana Palma e Marta Petrelli. Orario di apertura: 10,30-13,00/17,30- 20,00. Ingresso libero.