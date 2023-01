Natale ad Assisi, presenze e social da record | "Dati eccezionali" - Tuttoggi

Oltre al successo social del videomapping (che ha trainato anche le pagine Facebook e Instagram Natale ad Assisi e Visit Assisi: la prima ha ottenuto oltre 3 milioni di visite, mentre Visit Assisi ha visto 800mila visite e raggiunto oltre 11mila follower), grande successo di pubblico per i principali appuntamenti laici e religiosi e molto significativi anche i dati delle principali attrazioni offerte in città, durante le festività. Ben 8.760 gli utenti del Trenino del Natale, circa 6mila gli accessi alla Casa di Babbo Natale, dove sono state circa 800 le letterine raccolte e oltre 40 i chili di caramelle distribuiti ai più piccoli. Bene anche i musei comunali, con oltre 4mila ingressi in un mese, di cui circa 1.600 soltanto per la Torre del Popolo, monumento simbolo di Assisi aperto per la prima volta in 800 anni. Numeri molto importanti, considerato che la Rocca Maggiore, una delle attrazioni museali principali, è chiusa al pubblico per lavori di restauro, che termineranno in primavera.

“Siamo di fronte a dati eccezionali – sottolinea il sindaco, Stefania Proietti – che fanno di Assisi un traino fondamentale per l’intero flusso turistico umbro e che raccontano una città viva e vivace, capace di offrire non solo cultura, arte e spiritualità, ma anche un cartellone ampio e variegato di attrazioni ed eventi”. “Siamo già al lavoro – aggiunge Fabrizio Leggio, assessore al turismo – per consolidare e rafforzare questi numeri, anche attraverso una nuova programmazione dell’offerta e nuove azioni di promozione del brand Assisi. L’obiettivo è valorizzare e far crescere la città tutto l’anno, sulla scia del successo del Natale, che è legato anche a un’ampia e diversa strategia di promozione dell’immagine, attraverso una campagna di comunicazione nazionale e regionale, con varie tipologie di strumenti, a cominciare dai social network”.