Natale ad Assisi, in attesa di Capodanno tocca ai presepi viventi: il programma - Tuttoggi.info

Dopo i giorni natalizi “canonici” si prepara ad entrare nel vivo il Natale ad Assisi, fatto di oltre 200 iniziative in un mese, molte delle quali già in corso, come i mercatini in scena in piazza Santa Chiara ad Assisi centro fino alla Befana, la casa di Babbo Natale e il Trenino.

Ma c’è anche il primo festival di musica medievale natalizia e di ben 35 concerti, ma anche animazione per famiglie e bambini, trekking delle feste, presepi diffusi, Capodanno e Befana in piazza. Proprio in questi giorni del Natale partiranno i presepi viventi, un must del Natale ad Assisi: a Petrignano la rappresentazione del presepe a cura del Comitato Presepe Vivente di Petrignano va in scena mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre, domenica 29 dicembre, mercoledì 1 gennaio, domenica 5 gennaio e lunedì 6 gennaio dalle 17:15 alle 19:30, mentre ad Armenzano l’appuntamento con l’iniziativa della Pro loco è per il 26 dicembre dalle 16.30 alle 19, con replica l’1 gennaio negli stessi orari. Sabato 28 dicembre alle 17 è invece la volta della rappresentazione del presepe a cura della parrocchia di Tordandrea, anche questo con bis nello stesso orario domenica 5 gennaio.

Per Capodanno in piazza del Comune dalle 22.30 è in programma il concerto dei Panic Funk, uno spettacolo straordinario, che fonde groove funk, soul e influenze jazz, con performance coinvolgenti che fanno ballare il pubblico; ad aprire e chiudere la festa, il dj set con Lorenzo Paparelli. Il 2 gennaio in piazza del Comune dalle 18 alle 20 l’esibizione del Benedict Gospel Choir, ma da non perdere è anche il “DeMusicAssisi Winter Edition”, festival di musica medievale con repertorio natalizio con l’obiettivo di far conoscere a tutti e rendere “pop” la musica antica, valorizzando una tradizione lunga secoli.

Due grandi mostre d’arte animano i musei civici: al Foro Romano le sculture moderne di Franz Weidinger strizzano l’occhio a reperti di 2mila anni fa; in Pinacoteca comunale “Assisi nel’ 900”, con opere dedicate alla storia della città nel secolo scorso. Il 6 gennaio grande attesa per la Befana in piazza, che intorno alle 17 si calerà dalla Torre del Popolo, con calze per tutti bambini e voce narrante della nota attrice Liliana Fiorelli, ma prima scenderà in parapendio dal Subasio per iniziativa della Pro loco di Rivotorto. Ad accogliere ad Assisi visitatori e turisti per le festività natalizie le illuminazioni scenografiche composte da milioni di pixel, realizzate da architetti della luce di Enel X, su incarico del Comune di Assisi e in cui elementi chiave del “Cantico delle Creature” sono proiettati su chiese e monumenti.