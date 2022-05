Narni al voto, depositate le liste dei candidati - Tuttoggi

Le liste depositate saranno ora messe al vaglio dalla commissione elettorale circondariale, per valutare l'effettiva eleggibilità dei singoli candidati

Depositate anche a Narni, le liste dei candidati consiglieri a supporto dei quattro aspiranti alla carica di sindaco per l’unico comune nella provincia di Terni ad andare al voto delle amministrative il prossimo 12 giugno.

Anche nel caso di Narni, come a Todi, si prospetta con ogni probabilità lo scenario del ballottaggio a meno che uno dei 4 candidati non raggiungesse in prima tornata elettorale il 50% dei voti.