Deposito liste elettorali, l'Umbria verso il voto del 12 giugno - Tuttoggi

Le liste presentate oggi saranno ora prese in esame da parte della commissione elettorale circondariale, che ne verificherà la candidabilità

Esattamente a 30 giorni dall’apertura delle urne per le elezioni amministrative 2022, il prossimo 12 giugno, scade il termine per presentare le candidature ufficiali dei sindaci e liste a sostegno.

Per questo motivo gli uffici comunali dei sette comuni che andranno al voto in Umbria per rinnovare sindaco e consiglio in questo 2022 sono stati aperti tutta la giornata di ieri e oggi 14 maggio fino alle ore 12:00 come termine ultimo.