Narni, rissa sfiorata al termine di una partita di Calcio: tifosi della Narnese deferiti in stato di libertà - Tuttoggi

Sfiorata la risse al termine di Narnese-Foligno: l'intervento dei Carabinieri e l'atteggiamento responsabile della tifoseria della squadra avversaria.

I Carabinieri di Narni hanno deferito in stato di libertà dodici tifosi della Narnese per i reati di “resistenza a Pubblico Ufficiale”, “istigazione a delinquere”, “istigazione a disobbedire alle leggi”; sei di loro, inoltre, anche per essersi travisati il viso, e uno per il reato di “lesioni personali aggravate”.

L’attività d’indagine era stata avviata l’8 ottobre scorso, subito dopo la partita di calcio dell’Eccellenza Umbra Narnese-Foligno, disputata presso il campo di calcio “Moreno Gubbiotti” di Narni.