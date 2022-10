Narni, il complesso "Le Grazie" parteciperà al bando per accedere ai fondi Pnrr - Tuttoggi

“Un primo importante passo”

“L’iniziativa – spiegano il sindaco e l’assessore – potrebbe destinare ‘Le Grazie’ a un futuro utilizzo nel settore turistico e ricettivo, promuovendo al tempo stesso la sostenibilità e gli investimenti in efficienza energetica. E’ un primo importante passo verso la valorizzazione di una struttura imponente che, nel corso della storia, è stata chiesa, convento, scuola, colonia, collegio, scuola professionale, fino al suo abbandono negli ultimi anni Ottanta”.

“La struttura – ricordano – è stata oggetto di numerosi studi e progetti per l’utilizzo; nessuno di questi, tuttavia, ha ottenuto un finanziamento. Si riparte, ora, con l’offerta di una società che gestirà un fondo immobiliare per acquisire l’immobile, e che avrà anche l’obiettivo di valutare potenziali iniziative in accordo con le Amministrazioni comunali”.