Mutuo prima casa: cosa c'è da sapere e come scegliere quello più adatto - Tuttoggi.info

Non esiste una sola tipologia di mutuo prima casa, scopriamoli tutti

Acquistare la prima casa è un evento molto importante, in grado di cambiare totalmente la vita a chi si appresta a compiere il grande passo, e, non per nulla, è anche considerato uno dei più delicati. Tuttavia, spesso, si ha difficoltà a individuare il mutuo più adatto alle proprie esigenze.

Le necessità degli acquirenti, infatti, sono numerose e variano in base alla tipologia di immobile scelto, alle disponibilità finanziarie, alla somma che si ha già a disposizione, all’età e via dicendo.

Proprio per questo motivo, alcune banche, come Deutsche Bank, offrono svariate soluzioni, ognuna pensata per accompagnare nel modo migliore uno specifico target verso la realizzazione del proprio progetto. Dai tassi mutui prima casa fino alla liquidità extra, le caratteristiche dei finanziamenti disponibili devono essere valutate con grande attenzione, al fine di individuare a colpo sicuro quello giusto per sé.

Mutuo prima casa: quali tipologie esistono e come scegliere la più adatta

Navigando in rete o chiedendo in banca, ci si rende conto che non esiste una sola tipologia di mutuo prima casa. Naturalmente, non esiste un mutuo migliore degli altri, in quanto ognuno consente di rispondere a specifiche esigenze; per questo motivo, capire quali sono le proprie necessità è il primo passo da compiere per individuare la soluzione più adatta.

Tra le varie tipologie rientrano, ad esempio, il mutuo tradizionale, destinato a un ampio target e pensato per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale; quello pensato per un target giovane; l’offerta che unisce acquisto e ristrutturazione e altro ancora.

Le proposte possono variare in base alla banca scelta. Dando ad esempio un’occhiata alle proposte mutuo prima casa di Deutsche Bank, se ne trovano tre:

il mutuo pratico, corrispondente a quello tradizionale, permette al mutuatario di scegliere la formula più adatta alle proprie necessità, optando per un tasso fisso, variabile oppure misto;

corrispondente a quello tradizionale, permette al mutuatario di scegliere la formula più adatta alle proprie necessità, optando per un tasso fisso, variabile oppure misto; il mutuo sostituzione più liquidità : ideato per soddisfare chi ha già acceso un mutuo bancario, ma desidera spostarlo in un’altra banca, ottenendo, al contempo, liquidità aggiuntiva, fino a un importo massimo di 35.000 euro;

: ideato per soddisfare chi ha già acceso un mutuo bancario, ma desidera spostarlo in un’altra banca, ottenendo, al contempo, liquidità aggiuntiva, fino a un importo massimo di 35.000 euro; il mutuo surroga: ideale anch’esso per chi ne ha già uno al proprio attivo, ma desidera trasferirlo, modificandone le condizioni, ottenendo maggiori vantaggi e rate di importo inferiore.

Come accendere un mutuo prima casa

Aprire un mutuo bancario per l’acquisto della prima casa è meno complesso di quanto possa sembrare. Una volta individuata la banca presso la quale si desidera effettuare l’operazione e scelta la tipologia più adatta alle proprie necessità, fissa un appuntamento per consegnare tutta la documentazione richiesta, la quale includerà carta di identità e codice fiscale, nonché tutti i documenti relativi all’immobile e quelli atti a dimostrare la propria solvibilità creditizia.

Effettuato questo passaggio, non resterà altro da fare che attendere il risultato dell’istruttoria, attraverso la quale l’istituto di credito valuterà se accettare o meno la richiesta.