Musical per Pediatria, 20mila euro raccolti

La donazione effettuata grazie a molte associazioni

Ventimila euro raccolti grazie al grande cuore di decine di persone e che martedì 13 giugno si sono “trasformati” in un monitor multiparametrico per tenere sotto controllo i parametri vitali dei piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni Battista di Foligno e tre alti flussi per l’ossigenoterapia. Si è svolta nella sala Alesini del nosocomio folignate, alla presenza del direttore sanitario Mauro Zampolini e della facente funzioni responsabile Struttura complessa di Pediatria Foligno-Spoleto Beatrice Messini, la consegna delle apparecchiature medicali acquistate grazie ai fondi raccolti attraverso la vendita dei biglietti del musical “Jesus Christ Superstar” (tre rappresentazioni durante il weekend del 1° e 2 aprile all’Auditorium San Domenico).

Le associazioni coinvolte

Un’iniziativa organizzata in collaborazione dall’Atletica Winner insieme ai service club di Foligno, ovvero Inner Wheel, Kiwanis, Leo Club, Lions Club, Panathlon International Club Clitunno, Rotaract, Rotary e Soroptimist che hanno unito le loro forze e il loro impegno per quello che potrebbe essere solo il primo di una serie di altri appuntamenti benefici che li vedrà protagonisti tutti insieme.

Il successo dello spettacolo

Lo spettacolo – portato in scena dalla Compagnia teatrale OLBC – è stato infatti un grande successo e ha permesso di raccogliere una somma davvero importante. Soldi che serviranno ora a sostenere le attività ospedaliere e il lavoro dei medici all’interno del reparto di Pediatria. L’iniziativa – ha spiegato Augusto Arcangeli, ideatore dell’evento insieme a Franco Grandoni – ha dimostrato che “insieme si può fare molto per sostenere l’impegno quotidiano dei medici del nostro ospedale, lavoreremo per far sì che vi siano altre iniziative come questa anche per altri reparti”. Molto soddisfatto anche il direttore sanitario Mauro Zampolini che ha voluto ringraziare tutti quelli che si sono impegnati in questi mesi e ha sottolineato anche l’eccezionale risposta dei cittadini che acquistando i biglietti per gli spettacoli hanno contribuito alla donazione. Durante la consegna dei materiali, infine, si è parlato anche di future iniziative da portare avanti in collaborazione con la direzione sanitaria, a cominciare dalla sistemazione dell’area verde del nosocomio.