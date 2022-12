Musica, spettacoli e negozi aperti fino alle 22, in centro storico arriva "Christmas Party" - Tuttoggi

Per l’occasione i negozi del centro storico saranno aperti con orario prolungato fino alle ore 22, in modo da consentire a tutti di fare acquisti anche dopo cena. Attrazione immancabile del pomeriggio sarà la casa di Babbo Natale addobbata dagli elfi, dove tutti i bambini potranno consegnare le proprie letterine e da cui partiranno le passeggiate in carrozza con Santa Claus, grazie alla collaborazione del Gruppo Attacchi Umbria.

Anche l’atrio del palazzo del Comune di piazza Gabriotti sarà allestito a tema natalizio dall’associazione Balestrieri di Città di Castello, che nel segno della tradizioni del passato offrirà un angolo suggestivo a tutti coloro che passeggeranno nel centro storico. Per chi ama i canti natalizi e la gioia dei bambini, l’appuntamento sarà con “Christmas Song”, alle ore 18, in piazza Fanti: gli allievi della scuola primaria di Userna intoneranno i brani più celebri della tradizione per regalare un piacevole momento di serenità.

“La giornata di sabato, per la quale ringraziamo il consorzio Pro Centro, tutti i commercianti del centro storico, gli animatori delle varie iniziative – ha sottolineato l’assessore al Turismo e Commercio Letizia Guerri – sarà un’occasione in più per testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale al tessuto economico cittadino, in nome della quale abbiamo investito su un Natale ricco di attrazioni su tutto il territorio, senza perdere di vista la doverosa attenzione per il contenimento dei costi energetici”.

Il cartellone completo di “Natale in città” 2022 e gli aggiornamenti sulle iniziative in calendario potranno essere consultati in tempo reale durante tutto il periodo delle festività sui canali social del Comune di Città di Castello.