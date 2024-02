Musica per Crescere 2024. Ricomincia il viaggio della Fondazione Perugia Musica Classica con le giovani generazioni - Tuttoggi.info

Ripartono dal Teatro Brecht di Perugia – mercoledì 21 febbraio – le Mattinate Musicali del progetto Musica per Crescere, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica

Ripartono dal Teatro Brecht di Perugia – mercoledì 21 febbraio – le Mattinate Musicali del progetto Musica per Crescere, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica per avvicinare le giovani generazioni alla grande musica. Saranno 26 – fino ad aprile – gli spettacoli che coinvolgeranno oltre 6000 studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado dell’Umbria, nuova tappa di un progetto che dal 2003 ha proposto oltre 500 concerti per un pubblico di circa 130.000 tra bambini e ragazzi, con più di37 produzioni originali con nuove commissioni e pezzi di repertorio.

Nel cartellone del nuovo anno tre nuove produzioni, come sempre differenziate per fasce di età, tre storie musicali di talenti in erba, animali architetti molto creativi e piccoli geni assoluti della musica classica: BruttAnatroccolo, rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e del primo ciclo della scuola primaria, favola sonora alla scoperta del mondo e delle emozioni con Giulia Zeetti, attrice e cantante, Stefano Olevano, corno e percussioni, Gianni Maestrucci, percussioni; Jimmy, Tommy e Timmy, per i bambini della scuola primaria e ai ragazzi del primo ciclo della scuola secondaria di primo grado, con tre animali architetti molto creativi che, tra una nota e l’altra, costruiranno una casa fatta di musica (con Debora Contini, attrice e clarinettista, Simone Frondini, oboe, Stefano Olevano, corno, Leonardo Ramadori, percussioni); Mozart!, pensato per i ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado, in cui un talento in erba, genio assoluto di tutti i tempi, racconterà la sua incredibile avventura con la musica (con Francesco “Bolo” Rossini, voce narrante, Matilde Siculi, oboe, Carmine Del Canto, clarinetto, Salvatore Oriti, fagotto, Alessia Morgantini, pianoforte, e con il Coro di Voci Bianche e Giovanile del Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia Marta Alunni Pini, direttore).



Correlato agli spettacoli musicali e ai concerti verrà bandito anche quest’anno il concorso Disegna la locandina, in cui si inviterà il giovane pubblico a realizzare un disegno inerente agli argomenti affrontati negli spettacoli: i lavori premiati, come avvenuto nelle passate edizioni, verranno utilizzati per la locandina della stagione successiva.

“La Musica e le Arti”. Ripartono anche i Family Concert

Sabato 24 febbraio – con un doppio spettacolo alle 16.30 e alle 18 al Teatro della Sapienza di Perugia – riprendono anche gli appuntamenti con i Family Concert della Fondazione Perugia Musica Classica. Tema di quest’anno La Musica e le Arti, per indagare l’interdisciplinarietà delle arti e il rapporto della musica attraverso i secoli con altre forme espressive. Protagonista del primo appuntamento dei 3 previsti in cartellone sarà la Parola (a cui seguiranno poi Danza e Canzone), con il Quintetto di Fiati dell’Orchestra da Camera di Perugia insieme a Francesco “Bolo” Rossini, voce recitante.

