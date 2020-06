Musei Colfiorito, apertura tutti i weekend estivi senza prenotazione

Musei di Colfiorito aperti tutti i weekend estivi. “Il Museo Archeologico di Colfiorito ed il Museo Naturalistico, così come l’Info Point del Parco, saranno di nuovo aperti al pubblico nei week end, a partire da sabato 20 giugno sino al 30 settembre, così da permetterne l’accesso ai numerosi visitatori che frequentano l’altopiano, in particolar modo durante la bella stagione, ampliando così l’offerta turistica e la promozione culturale di questa strategica area del territorio Folignate”. E’ quanto affermano in una nota congiunta gli assessori Decio Barili e Michela Giuliani.

Musei Colfiorito: Apertura come servizio fisso

“L’apertura nei week end diventa così un’accoglienza fissa e garantita a tutti, e non solo su prenotazione come invece avveniva in passato, estendendo di fatto l’attività di competenza del soggetto gestore anche a queste strutture, che non erano ricomprese nel contratto originario – è detto nella nota – uno sforzo che l’amministrazione comunale ha voluto con determinazione concretizzare, proprio per poter sviluppare al meglio, e sino in fondo, le grandi possibilità e potenzialità turistico ricettive della montagna. Un impegno prioritario, quello sul fronte della cultura, che nonostante le rigide restrizioni legate all’emergenza Covid, si è voluto far ripartire nei tempi e nei modi migliori e più veloci. Basti ricordare, infatti, l’apertura straordinaria ad ingresso gratuito di Palazzo Trinci dal 30 maggio al 2 giugno, con accesso di oltre 250 visitatori e la riapertura della biblioteca comunale dallo scorso 28 maggio con il servizio prestito e restituzione libri, con oltre cento libri in prestito nei primi quattro giorni apertura”.