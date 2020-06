Pir di Colfiorito, Minelli (Pd) incalza sui lavori - Tuttoggi

Che tempi ci sono per i lavori del Pir di Colfiorito? A chiederlo è la consigliera comunale Claudia Minelli (Pd), che ha presentato un’interrogazione in merito.

Nel documento si chiede di sapere se è stata avviata la procedura di gara per individuare la ditta che dovrà realizzare l’intervento e le relative tempistiche.

La procedura fallimentare

Nell’interrogazione la Minelli ricostruisce i passaggi della vicenda relativa al Pir di Colfiorito. Il Tribunale di Perugia ha condannato l’impresa Ediltevere Spa al pagamento della somma di € 601.675,67 verso la Foligno Nuova Spa a titolo di risarcimento del danno per i lavori mal eseguiti.

Il Tribunale di Spoleto, nel 2015, ha dichiarato il fallimento dell’Ediltevere Spa e, quindi,la Foligno Nuova Spa, tramite i suoi legali, si è insinuata nel procedimento fallimentare in qualità di creditore nei confronti della predetta impresa.

L’economia di spesa sul Pir di Colfiorito

Nel 2016 con determinazione dirigenziale è stata approvata la documentazione di rendicontazione dei lavori del Pir di Colfiorito che prevedeva un’economia rispetto al contributo regionale iniziale di € 564.344,80.

A seguito della richiesta del Comune di Foligno, la Regione Umbria nel 2017 ha assegnato al Comune il finanziamento, a titolo contributivo, di € 564.344,80 per la sostituzione e sistemazione delle finiture stradali nel Pir di Colfiorito.

Il bando del Comune di Foligno

Il Comune di Foligno, dopo aver elaborato lo studio di fattibilità dell’intervento, ha proceduto ad indire un bando.

Previsto l’affidamento del servizio di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità e assistenza al collaudo per l’intervento di sistemazione delle acque meteoriche.

Il bando è stato aggiudicato dalla società di progettazione Oikos; la giunta comunale di Foligno nel dicembre 2018 ha approvato il progetto definitivo presentato dai progettisti.

La società Oikos, dopo aver recepito le indicazioni della Soprintendenza, ha trasmesso, alla fine di maggio 2019, il progetto esecutivo al Comune di Foligno.

Ora con l’interrogazione, dunque, l’esponente di minoranza chiede di sapere se è stata avviata la procedura di gara per individuare la ditta che dovrà realizzare l’intervento del Pir di Colfiorito e i tempi.