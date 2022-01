Municipale, strade e sicurezza: altre 20 assunzioni tra il 2022 e il 2024

Nel giorno del patrono San Sebastino i premi al Corpo | Merli: spirito di squadra anche con le altre forze dell'ordine

Non solo rispetto del Codice della strada. La polizia municipale di Perugia è sempre più impegnata sul fronte della sicurezza, in sinergia con le altre forze dell’ordine.

“Avete svolto e continuate a svolgere un lavoro di squadra eccellente – ha detto ai vigili di Perugia l’assessore alla Sicurezza Luca Merli – ognuno con il proprio compito, ma con la sinergia necessaria per garantire sempre la massima efficienza; questo spirito di squadra lo avete messo in campo, nel rispetto dei ruoli, anche con le altre Forze dell’Ordine, con le quali collaborate quotidianamente e a cui vorrei rivolgere un ringraziamento speciale, per la preziosa attività”.

La sinergia, ha continuato Merli, è stata costante anche con Amministrazione, sindaco ed assessore alla sicurezza con cui sono state condivise tante situazioni nel segno della massima collaborazione, professionalità e dedizione.

Compiti che richiedono un incremento del Corpo della polizia locale, per poter operare al meglio. Per questo, dopo le 18 assunzioni già operate, ne sono previste altre 20 tra quest’anno e il 2024. Programmato anche l’acquisto di nuovi mezzi, attrezzature e dotazioni innovative. E poi il progetto del trasferimento della sede del Comando.

“Sarà nostro compito, quindi, accompagnarvi nel proseguire la sfida evolutiva del vostro lavoro che parte dal vostro nome, dapprima vigili urbani, poi polizia municipale, ora polizia locale. Dobbiamo, insieme, continuare a disegnare un cammino che sappia conciliare tradizione ed innovazione, in grado di soddisfare i cambiamenti e le nuove esigenze della nostra città, senza perdere di vista le vostre origini ed i vostri valori”.

Le premiazioni per San Sebastiano

Nel giorno di San Sebastiano, patrono del Corpo, si è svolta alla sala dei Notari di palazzo dei Priori, la cerimonia di consegna delle targhe agli agenti pensionati ed a quelli che hanno raggiunto i 25 anni di servizio

In particolare è stata consegnata una targa al S. Ten. Cecati Roberto, al S. Ten. Pampanelli Maurizio, all’App. Sc. Castellani Roberto, all’App. Sc. Gunnellini Riccardo, agli Istruttori Amministrativi Balani Dalia, Roscini Stefania, Bastianelli Giuliano e Bastianelli Maria Gabriella, dipendenti collocati a riposo durante il 2021.

Inoltre è stato consegnato un distintivo al personale che ha raggiunto i 25 anni di servizio continuativo all’interno del Corpo: S. Ten. Antonelli Lorena, S. Ten. Fagioli Paolo, S. Ten. Marini Fabio, S. Ten. Gubbiotti Mauro, S. Ten. Manali Massimo, App. Sc. Griffo silvana, App. Sc. Latterini Lauretto, App. Sc. Peroli Antonella, App. Sc. Cippiciani Liana, App. Sc. Coppini Gianluca, App. Sc. Folliero Anna Maria, App. Sc. Angelini Miriam, App. Sc. Tosti Paolo, App. Sc. Barluzzi Cinzia, App. Sc. Giglioni Fabio.

Infine la comandante Caponi ha consegnato al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia l’assegno di 2560 euro frutto delle offerte del personale della S.O. Sicurezza, del Servizio Segnaletica del Comune di Perugia, del CAMEP – Club Auto e Moto d’Epoca e della Carrozzeria Grifo di Ciabatta Enzo.

Sempre in sala dei Notari sono state premiate le due classi delle scuole primarie vincitrici della borsa di studio Elisabetta Innocenzi, dedicata alla memoria della figlia del vigile urbano scomparsa alcuni anni fa a causa di un incidente. Ad aggiudicarsi il primo posto, e dunque i 750 in buoni per l’acquisto di libri e materiale didattico, è stata la classe Quarta A della scuola “Iqbal Masih” di Montegrillo. Il secondo posto, invece, con premio di 550 euro in buoni per l’acquisto di libri e materiale didattico, è andata alla classe Quarta A della scuola primaria Nicholas Green di Lacugnano. I premi sono stati offerti grazie al contributo degli sponsor Camep, Carrozzeria Grifo ed Assicurazioni Generali.