Multato dopo un incidente, il padre e il fratello se la prendono coi poliziotti: denunciati

Il 32enne era in ospedale per farsi medicare dopo il sinistro, gli agenti hanno contestato la mancata revisione dell'auto

Multato dopo un incidente, in cui è rimasto ferito. Il padre e il fratello se la prendono coi poliziotti: denunciati.

Gli agenti erano intervenuti in via Ciro Menotti per un incidente stradale con feriti. Giunti sul posto, gli operatori hanno constatato che il guidatore, un ragazzo classe 1990, rimasto ferito durante l’impatto, era stato accompagnato dal personale del 118 in ospedale per le cure.