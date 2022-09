Movida sicura a Perugia, 27enne in auto senza assicurazione e revisione - Tuttoggi

Movida sicura, controlli interforze a Perugia. Setacciato il centro per contrastare spaccio e abuso di di alcool

Proseguono anche in queste ultime settimane d’estate i controlli programmati dalla Polizia di Stato di Perugia nelle zone del centro cittadino, sia del capoluogo che della provincia, per prevenire gli episodi di spaccio, abuso di sostanze alcoliche e altri reati in genere, attraverso il monitoraggio dei punti maggiormente interessati dalla “movida” del fine settimana.

Controlli interforze per la movida sicura

Nell’ambito dei servizi “movida sicura”, sono state eseguite azioni di controllo e accertamenti alle persone, ai veicoli e agli esercizi commerciali attraverso un lavoro sinergico degli uomini della Polizia di Stato – in particolare della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria – e dal personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale.