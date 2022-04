Movida, proseguono i controlli interforze nel centro di Perugia - Tuttoggi

Patenti ritirate e pure un'espulsione: i dettagli dei controlli che proseguiranno per tutto il weekend

Proseguono senza sosta i controlli organizzati dalla Polizia di Stato di Perugia nel centro cittadino, sia del capoluogo che della provincia, per monitorare i punti maggiormente interessati dalla “movida” del fine settimana. Lo scorso weekend sono state 718 le persone identificate, 126 i veicoli monitorati nel corso dei vari posti di controllo effettuati. Durante i servizi sono state riscontrate 12 infrazioni al Codice della Strada che hanno portato al ritiro, in tre casi, dei documenti di circolazione.

Nell’ambito dei servizi che proseguiranno per tutto il fine settimana, anche con pattuglie a peidi, sono stati controllati anche alcuni afro-market al fine di verificare il rispetto del limite orario per la somministrazione di bevande alcoliche e il divieto di vendita ai minori. È stato controllato anche il rispetto della normativa prevista per l’utilizzo di impianti acustici per evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone.

Vista anche la presenza della manifestazione Eurochocolate “A passo d’Uovo”, gli uomini della Polizia di Stato, coadiuvati dalle altre Forze di Polizia, assicureranno anche il rispetto delle norme di contenimento del contagio da Covid-19, con particolare riferimento ai luoghi interessati dalla manifestazione e a maggiore rischio di assembramenti notturni.



Tra l’altro nel corso di una delle attività per la movida sicura, gli agenti hanno proceduto a identificare un cittadino extracomunitario di nazionalità nigeriana, trentaduenne. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, irregolare e senza green pass, dopo essere stato sanzionato per l’inosservanza delle normative anti Covid-19, è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia per gli aspetti di specifica competenza relativi alla sua espulsione dal Paese.