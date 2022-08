Moto, non arriva l’ok dal Comune: salta il Circuito storico di Spoleto

“Dopo che è saltata la manifestazione di giugno, per la quale avevamo presentato richiesta a gennaio – spiega il presidente del Club moto storiche Remo Venturi, Paolo Massarini – una nuova domanda per ottenere l’autorizzazione per l’11 settembre è stata protocollata lo scorso maggio. Ma siamo stati costretti, non avendo ancora ricevuto risposta, ad annullare definitivamente per quest’anno la manifestazione. Per la quale avevamo già raccolto diverse adesioni da varie città italiane”. Troppo stretti infatti i tempi, anche qualora il via libera fosse arrivato in questi giorni, per mettere in moto la complessa macchina organizzativa e raccogliere dagli sponsor i fondi necessari.

Il rammarico del Club Remo Venturi

La rievocazione, nelle edizioni che si sono susseguite dal 2000 in poi, ha portato a Spoleto numerose glorie del motociclismo, come Carlo Ubbiali, Emilio Mendogni, Paolo Campanelli, Eugenio Lazzarini. Oltre naturalmente a consentire di vedere ancora sulla moto il beniamino locale, Remo Venturi.

“Ci dispiace particolarmente – commenta ancora il presidente Massarini, anche esprimendo il rammarico di tutto il direttivo del club – perché il ritorno della rievocazione storica sarebbe stato il modo migliore per festeggiare i 95 anni di Remo Venturi. Ma incomprensibilmente non abbiamo ricevuto una risposta dagli uffici comunali. E questo, a un mese da una manifestazione così importante, che richiede un notevole impegno organizzativo ed economico, ci costringe ad annullare, con grande rammarico, l’evento”.

(nella foto il campione di motociclismo Remo Venturi, a destra, e il presidente del Club a lui dedicato, Paolo Massarini)