Moto storiche, il pasticcio della domanda che ha fatto saltare la rievocazione 2022

Da qui il doppio rammarico manifestato da Massarini e da tutti i dirigenti del Club, che hanno dovuto comunicare l’annullamento della manifestazione a quanti si erano già iscritti, a causa dei tempi burocratici. Che sembravano incomprensibili, visto che alla manifestazione si lavora dallo scorso inverno.

In realtà, da quanto appurato, gli uffici comunali preposti non hanno potuto dare l’autorizzazione in quanto, spiega lo stesso Massarini, “chi si è occupato di prendere contatto con il Comune non è riuscito a farlo nei tempi richiesti”. E dire che la manifestazione era già saltata nella data inizialmente programmata di giugno.

Certo, a quel punto, visti i disguidi nella presentazione della domanda agli uffici, sarebbe stato meglio un contatto diretto tra il Club e l’amministrazione comunale, così da superare eventuali difficoltà burocratiche.

“Nel corso dell’incontro avuto questa mattina (martedì, ndr) con il vicesindaco Stefano Lisci – ha poi comunicato Massarini – è stato possibile chiarire la problematica creatasi. Anche perché da parte mia non c’era assolutamente la volontà di dare vita ad una polemica con il Comune di Spoleto“.

Troppo tardi, comunque, per organizzare la manifestazione prima della fine di questa estate. “Lavoreremo insieme – assicura Massarini – per organizzare la rievocazione storica di moto d’epoca per il 2023“.