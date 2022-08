Mostra del Ricamo Valtopina, oltre 90 espositori da tutta Italia

Oltre 90 espositori

Valtopina ospiterà, dunque, dopo quattro anni dall’ultima edizione, oltre 90 espositori provenienti dall’Italia e dall’estero, oltre a sei mostre su manufatti antichi e moderni e di fiber-art, ‘Cento anni di moda’, ‘Punti di partenza… spunti di arrivo’, ‘I merletti di Marjatta Hietaniemi’, ‘Malerba’, ‘Cuore mio, nel silenzio, ti ascolto’ e ‘ApPunti su questo tempo’, mostra che raccoglie le opere di 25 artisti contemporanei attivi sulla scena internazionale che indagano le istanze del nostro tempo attraverso il ricamo, trasformando un medium antico in un linguaggio della contemporaneità, fino all’8 dicembre al Museo del ricamo. E poi ancora il convegno ‘Tessere, ricamare e fare merletto’, sabato 3 settembre alle 10.30 alla sala Gandini, un incontro culturale che entrerà nel mondo dell’artigianato tessile e delle sue implicazioni storiche, filosofiche, antropologiche, psicologiche e sociologiche, con studiosi ed esperti, workshop e laboratori per grandi e piccoli (‘’Il gomitolo della vita’ e ‘Giochi di filo’) e i concorsi ‘Ricamare l’Umbria’ e ‘Messaggeri del filo’, i cui vincitori saranno proclamati domenica 4 settembre alle 11 al Palasport. Tante le novità di quest’anno, a partire da ricamatrici e merlettaie di prestigio internazionale come Sylvie Lezziero (Francia), Jorge Maya (Spagna) e Carme Espriu Filati (Spagna), oltre alla già citata Marjatta Hietaniemi (Finlandia) che metterà in mostra una parte della sua ricca collezione, circa 12.000 pezzi di merletti e ricami, portando a Valtopina manufatti nordici e russi. Sempre tra le novità, il progetto ‘ Fili d’Umbria – Le donne e la natura’, a cura della Scuola di Ricamo di Valtopina che ricamando su tela gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu ha voluto lanciare un appello per ripensare il futuro del pianeta.

I manufatti metteranno in evidenza l’attualità

“Il nostro impegno come Scuola di ricamo – ha spiegato Mancini – è quello di evidenziare attraverso i manufatti le urgenti questioni politiche e sociali dei nostri giorni e sollecitare azioni di difesa del nostro pianeta. Le proposte delle ricamatrici assumono, così, un profondo significato, sono un impegno a conservare la Terra perché chi verrà domani possa ancora godere della bellezza del mondo. Il futuro del pianeta è nelle mani delle donne”. Altro progetto interessante della Scuola di ricamo, che ha coinvolto i bambini delle scuole d’infanzia e primaria e gli artigiani di Valtopina in un laboratorio a più mani di grandi e piccoli, è ‘Urban textile art’, attraverso il quale alberi e spazi urbani sono stati rivestiti con opere tessili. Spazio anche ai libri con la presentazione, sabato 3 settembre alle 16.30 al palasport, di ‘Raffaellesco, ricamo Deruta policromo’ di Annalisa Piccioni e ‘Punto Kaleidos’ di Giovanna Cantoni e Anna Rocchi, e alla musica con il concerto della Filarmonica Belfiore, sabato 3 settembre alle 21.30 al centro Subasio dove è stata allestita anche l’area ristoro con la Taverna che offrirà piatti della tradizione e tipicità umbre per tutta la durata dell’evento.

Programma completo e aggiornamenti: www.mostravaltopina.it.