42^ Mostra del Tartufo presentata...in casa di una tifernate "E' l'evento di tutta la città" - Tuttoggi

Una conferenza stampa non convenzionale quella di stamane, organizzata all’interno di un’abitazione del centro storico – precisamente in via San Florido – “a casa di Giuliana, per enfatizzare la partecipazione di tutto il territorio di Città di Castello a questa manifestazione – hanno detto i due amministratori tifernati – Il tartufo è identità di questo territorio, è cultura, tradizione ed economia. La Mostra torna e nell’anno del prestigioso riconoscimento Unesco della ‘cavatura patrimonio immateriale dell’Umanità’, che ha visto la nostra città in prima fila a fianco delle ‘Città del Tartufo’ nel percorso di riconoscimento. Quattro giorni di programmazione fra approfondimento, degustazioni, grandi chef e prodotti agroalimentari per un’offerta rivolta a tutti, a partire dai più piccini”.

“Il tartufo bianco, come altre eccellenze, è un volano per promuovere l’identità dei nostri borghi, dei nostri territori, del nostro tessuto sociale e culturale – ha affermato l’assessore regionale Agabiti – per questo motivo manifestazioni come questa vanno supportate e sostenute ed è importantissimo il processo di aggressione sociale che esse favoriscono all’interno delle comunità”

Della presenza del tartufo nei boschi e della quotazione sui mercati ha parlato Andrea Cecchini, amministratore di Tartufi Jimmy, che ha dato conto di “una partenza molto difficile della stagione per via della siccità e delle alte temperature estive”. “Proprio negli ultimi giorni però – ha spiegato – assistiamo a una fase di ripresa grazie alle piogge e questo ci lascia presagire un novembre più ricco di soddisfazioni per i cercatori”. Per quanto riguarda la commercializzazione, Cecchini ha fissato il prezzo di mercato per il tartufo bianco nella fascia 2.000-4.500 euro al kg e quello del tartufo nero tra i 500 e i 700 euro al kg.

Ogni giorno alle ore 17 si potrà partecipare gratuitamente ad un cooking show, dove il Tartufo Bianco sarà il protagonista. Ad alternarsi nell’Area “Cooking Show” in Piazza Gialdoni, 4 chef e una sfoglina che presenteranno piatti creativi e ricette da replicare a casa. Nelle giornate della manifestazione anche Masterclass gratuite di Vino e Birra organizzate da A.I.S., presso l’Ex Chiesa San Sebastiano di via Sant’Apollinare. Nell’ottica di promuovere l’enogastronomia di qualità, sono stati pensati due Mercati: Il Mercato dei Sapori d’Italia in Piazza Gabriotti e il Mercato delle Eccellenze a #KilometroZero sotto il Loggiato Gildoni.