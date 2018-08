Mostra del Libro e della Stampa antica, oltre 47 stand a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio

Oltre 47 tra i principali espositori, italiani ed esteri saranno l’attrazione principale della XVIII Mostra del Libro e della Stampa antica, in programma da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre a Città di Castello. Ma la vera novità dell’edizione è la cornice, dato che si svolgerà nella reggia cinquecentesca di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, stringendo il legame secolare tra la città e l’arte della stampa. In mostra anche il fac-simile del Codice 338 del Cantico delle Creature, custodito dal Medioevo nel Sacro Convento di Assisi, grazie alla rivista specialistica Nova Charta.

La XVIII Mostra del Libro e della Stampa antica si aprirà a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio venerdì 31 agosto: dalle 14 alle 15 l’ala espositiva, a piano terra, sarà riservata agli operatori commerciali; dalle 15 l’apertura sarà estesa al pubblico mentre sabato 1 settembre, alle 10, dopo una breve presentazione nella Sala dei Fasti, le autorità scenderanno a piano terra per il taglio del nastro dell’edizione 2018. Nel pomeriggio, ore 16,30, nella Sala dei Fasti è in programma l’evento collaterale dell’Università di Perugia con una conferenza a cura del direttore del dipartimento di Lettere Mario Tosti e Aurora Caporali su “Le commedie di Giovanni Battista Marzi”, letterato e notabile di Città di Castello del 500 ed autore di una cospicua produzione letteraria-teatrale. In quella circostanza sarà già possibile visitare la mostra “Tesori in fac-simile”, allestita dalla mattina negli spazi del primo piano e presentata nella giornata conclusiva di domenica 2 settembre, con un seminario alle 11. L’orario della visita agli stand sabato e domenica sarà dalle 9,30 alle 19,30.

“Abbiamo investito in una manifestazione profondamente connessa alla nostra storia economica e artigianale; il salto di qualità compiuto negli ultimi anni ci ha indotto a non accontentarci, a provare a migliorare ancora un prodotto molto apprezzato dagli amanti della bibliofilia e cartofilia. Così è nata la scelta di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, che valorizzerà l’esperienza della visita alla mostra. Per Città di Castello la mostra è un attrattore turistico importante perché richiama un pubblico sensibile al fascino della cultura e dell’arte” ha detto l’assessore alla Cultura Michele Bettarelli mentre Fabio Nisi, presidente dell’associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, promotrice con il Comune della mostra, l’ha definita “un evento prezioso dedicato ai collezionisti e agli appassionati, ma anche una inusuale vetrina didattica per chiunque voglia avvicinarsi al mondo del libro e a quel particolare ambito che propone la riedizione accurata di opere di grande valore storico e artistico”. Si è poi detto “onorato e felice di vedere confermato il profondo legame esistente fra la casa editrice Nova Charta, il territorio e la mostra del Libro antico, una delle manifestazioni più importanti di Città di Castello. Dopo la decisione, l’anno scorso, di voler festeggiare insieme a noi i 25 anni di vita della rivista Charta, quest’anno ci regala una sorprendente mostra sui facsimili” ha concluso, anticipando uno dei due eventi collaterali in programma”.

È stato Mario Anton Orefice, caporedattore di Nova Charta, ad illustrare “Tesori in facsimile”, la prima esposizione italiana di edizioni facsimilari da collezione: “Ventitré le opere in esposizione provenienti da alcune collezioni private e dal fondo facsimili della Biblioteca Statale di Cremona. L’idea nasce nell’ambito del Progetto Salviamo un Codice, attraverso il quale la casa editrice Nova Charta tramanda dal 2007 i valori dello studio e della lettura di opere antiche che altrimenti rimarrebbero confinate nei caveaux delle biblioteche. Il facsimile è in una zona franca tra ricerca e collezionismo”. L’inaugurazione avverrà sabato 1 settembre alle 11, mentre domenica 2 settembre alla stessa ora, si terrà l’incontro-seminario dedicato, al quale parteciperanno Vittoria de Buzzaccarini, editore, e Giovanni Saccani, direttore della Biblioteca Reale di Torino, dove si trova il Codice Sforza (il primo ad essere fotografato da un inglese a scopi di consultazione), Leonardo Granata, Università degli Studi di Padova, Raffaella Barbierato, responsabile dei fondi antichi e dei manoscritti della Biblioteca Statale di Cremona, che ha un’ala dedicata ai facsimili. Sei di questi saranno in mostra a Città di Castello. Conclude il parterre Antonietta De Felice, Biblioteca Reale di Torino.

“La mostra, attraverso 17 anni di svolgimento, rappresenta oggi il punto di riferimento nazionale per gli amanti della bibliofilia e cartofilia – ha specificato Giancarlo Mezzetti, direttore della mostra – la nuova sede ha permesso di ripensare l’allestimento che quest’anno si presenta accurato e disposto in un percorso sistematico ma dinamico e non banale. Il cambio di location ha inoltre permesso di accogliere più operatori, tra i maggiori d’Italia, fino ad arrivare a ben 47 stand. Antichi tomi e stampe di pregio rivivranno il loro originario splendore all’interno di un gioiello rinascimentale di architettura e decorazioni”.

