Mostra del Fumetto compie 20 anni e li festeggia con Guido Crepax e Valentina - Tuttoggi

“Valentina presenta: TuttoCrepax”, questo il titolo della mostra che è una vera e propria summa dell’arte di Guido Crepax a conferma della poliedricità di questo artista. “Un innovatore, non solo del fumetto, capace di distinguersi in numerosi campi per uno stile narrativo cinematografico, un segno ed un gusto inimitabili”, sottolinea il figlio Antonio nello spiegare l’esposizione antologica del padre, nell’anteprima della mostra.

Questa mattina (mercoledì 7 settembre) gli “Amici del Fumetto” hanno aperto proprio le sale di Palazzo Facchinetti in anteprima per la stampa, per un tour tra le opere esposte guidato da Antonio Crepax, figlio dell’artista e curatore dell’esposizione e Giulio Pasqui, registra della mostra. Presenti anche il sindaco di Città di Castello e l’assessore alla Cultura

La mostra si articolerà lungo nove sale nella splendida cornice di Palazzo Facchinetti, ognuna delle quali sarà dedicata ad uno dei grandi temi che caratterizzano l’opera di Crepax. Una sequenza di argomenti strutturata in ordine cronologico, per consentire allo spettatore di rivivere, passo dopo passo, tutte le principali tappe del percorso professionale dell’autore. Valentina, il suo alterego femminile, funge da guida allo spettatore attraverso sagome a grandezza naturale, testi che racconteranno la vita e la storia dell’artista e dei suoi personaggi ed una selezione di video a lui dedicati. Oltre un centinaio di opere originali scelte tra le più belle e rappresentative nella produzione di Crepax: l’esposizione è, inoltre, arricchita da gigantografie e scenografie originali che la rendono spettacolare.

“Guido Crepax è il degno protagonista dell’edizione 2022 che per noi è un anno particolare – aggiunge Bellini – quello dei 20 anni della Mostra del Fumetto. In questi due decenni abbiamo omaggiato tutti i principali protagonisti del fumetto italiano realizzando, anno dopo anno, manifestazioni di alto livello e di richiamo nazionale. Sicuramente la passione ci ha guidati ed incoraggiati, ma un grande ringraziamento dobbiamo farlo ad un ‘amico del fumetto’ importante: Vincenzo Mollica”.

Per celebrare il ventennale e la passione di Crepax per la musica, il primo dei tanti appuntamenti di questa edizione della Mostra del Fumetto sarà il concerto “Crepax disegna il Blues” in programma venerdì 9 settembre alle 21, nel giardino di Palazzo Vitelli alla Cannoniera. “Il concerto, gratuito, è aperto a tutta la cittadinanza – invita Bellini – Sul palco, allestito grazie al Comune tifernate nel cinquecentesco giardino del Palazzo sede della Pinacoteca, salirà la Tiferno Blues Project. Animerà la serata anche il noto ventriloquo tifernate Andrea Radicchi”.

Ad arricchire la 20^ edizione della Mostra del Fumetto, sabato 10 settembre, alle ore 11, nella sala del Consiglio Comunale di Città di Castello, sarà il conferimento della cittadinanza onoraria di Città di Castello al giornalista Vincenzo Mollica, amico e anima della manifestazione da ormai…vent’anni!

La presentazione della mostra si terrà sabato 10 settembre 2022 dalle ore 16 al Nuovo Cinema Castello, in piazza Gioberti, con a seguire cerimonia di inaugurazione dell’esposizione in sede mostra. Sabato 10, in via straordinaria, la mostra sarà aperta dalle ore 09.30 alle ore 19.00 mentre sarà visitabile fino al 23 ottobre, dal giovedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.30. Il costo del biglietto per l’ingresso all’esposizione è di 5 euro. Per info e prenotazioni rivolgersi a tifernocomics@gmail.com o al numero 366 1894049.