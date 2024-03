Morto il 17enne investito mentre prendeva l’autobus per andare a scuola

Lo studente del Volta era stato sottoposto a intervento chirurgico a seguito dell'incidente in via San Galigano

E’ morto all’ospedale di Perugia, dove era ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, lo studente 17enne che mercoledì era stato investito in via San Galigano mentre andava a prendere l’autobus per andare a scuola.

La notizia è stata confermata dall’Azienda ospedaliera di Perugia. Il 17 anni, studente all’istituto Volta, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, dal marciapiede avrebbe attraversato la strada per non perdere l’autobus. A quel punto sarebbe stato investito da un furgone che procedeva in d irezione della rotatoria di Rimbocchi.

Lo stesso conducente del mezzo si è fermato per prestare aiuto al ragazzo e chiamare il 118. Quindi la corsa in ospedale, dove il giovane è giunto in condizioni critiche a causa delle ferite alla testa, e subito sottoposto a un intervento chirurgico. Poi, nella giornata di giovedì, il 17enne non ce l’ha fatta.