Morte di Julia Ituma, in lutto anche il volley perugino

La dinamica

Una morte ancora da chiarire. Ituma è caduta dal secondo piano del Volley Hotel di Istanbul, dove alloggiava con la squadra, adiacente alla Burhan Felek Sports Hall. Il suo corpo è stato trovato sotto la finestra della stanza dove alloggiava, intorno alle 5.30.

La compagna con cui condivideva la stanza, la spagnola Valera Gomez, ha detto di essersi addormentata e di non sapere cosa sia successo. Sula salma le autorità turche hanno disposto l’autopsia. Acquisite le immagini di una telecamera di sorveglianza dell’edificio posto davanti alla finestra da cui sarebbe caduta Julia. Immagini che mostrerebbero gli ultimi istanti di vita della giovane.

Ituma era considerata una promessa del volley italiano, nonostante la giovanissima età. La Federazione italiana ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi.

Sconvolti anche gli insegnanti ed i compagni dell’Istituto Ettore Conti di Milano, dove Ituma era iscritta.

I familiari di Julia sono partiti per Istanbul.

Il comunicato dalla Igor Volley

“Igor Volley comunica con profondo dolore e commozione la prematura scomparsa della pallavolista azzurra Julia Ituma. La tragedia sarebbe avvenuta nelle prime ore del giorno e sulle dinamiche dell’accaduto sta indagando la polizia turca. Igor Volley tutta desidera esprimere il proprio cordoglio e la partecipazione al dolore della famiglia di Julia e dei suoi cari. Il club e tutti i suoi tesserati, affranti dalla perdita, manterranno un rispettoso silenzio sulla vicenda in attesa dell’esito delle indagini”.

La Farnesina

“Il Consolato generale a Istanbul, l’ambasciata di Ankara in stretto raccordo con la Farnesina stanno seguendo con la massima attenzione la triste vicenda della giovanissima pallavolista Julia Ituma, trovata senza vita a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la sua squadra, l’Igor Gorgonzola Novara, per la partita di Champions League. Il Consolato generale si è immediatamente attivato con i familiari di Julia ai quali sta prestando la massima assistenza mentre un costante raccordo è assicurato con la squadra e il suo direttore sportivo, nonché con la Federazione italiana di pallavolo e le autorità locali”.

(foto dalla pagina Facebook della Sir Safety Perugia)