Morte di Gelmetti, indagati due medici dell’ospedale

Le indagini della Procura dopo la verifica della cartella clinica dell'imprenditore morto dopo le dimissioni dall'ospedale

Ci sono due indagati per la morte dell’imprenditore spoletino Nicola Gelmetti. Si tratta di due medici dell’ospedale San Matteo degli Infermi, da dove Gelmetti era stato trasportato sabato in autoambulanza, per un malore. Poi le dimissioni, il ritorno a casa e la morte il giorno successivo.

Un controllo sanitarie effettuato nel momento in cui all’ospedale spoletino non erano presenti cardiologi, visto che il servizio di cardiologia è ambulatoriale e garantito h12.

La Procura di Spoleto aveva disposto il sequestro della cartella clinica relativa agli accertamenti svolti presso l’ospedale. Proprio all’esito dell’esame della cartella clinica e di una preliminare interlocuzione con il consulente tecnico nominato dagli inquirenti sono stati iscritti nel registro degli indagati due medici

dell’Ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto.

Su richiesta del consulente l’autopsia è stata posticipata a venerdì 9 febbraio ed è

stata anche disposta una consulenza per accertamenti tossicologici.