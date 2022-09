Morte di Elio Censi, ricordato anche in Comune

Si è spento all'età di 71 anni, già amministratore del Comune di Perugia e presidente dell'Associazione sportiva Sant'Egidio

Lutto a Perugia, e in particolare nella comunità di Sant’Egidio, per la morte di Elio Censi, che si è spento all’età di 71 anni.

“Perugia – si legge nella nota dell’amministrazione comunale – lo ricorderà per l’impegno nell’ambito del terzo settore e dell’associazionismo sportivo, per le esperienze fatte come amministratore del Comune di Perugia e dirigente di Comunità Montana, oltre che per le sue qualità umane. Censi si è distinto per la passione con cui ha contribuito a promuovere il territorio attraverso iniziative, manifestazioni e la valorizzazione delle tradizioni locali. Alla famiglia e all’Associazione sportiva Sant’Egidio, di cui è stato presidente per 22 anni – termina la nota – giungano le più sentite condoglianze”.