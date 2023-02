Morte di Davide Piampiano, doppio sopralluogo sul luogo della tragedia - Tuttoggi

La famiglia (attraverso l’avvocato Franco Matarangolo) richiede invece una perizia balistica, ritenendo – come emerso peraltro dalla lettera inviata qualche giorno fa – che solo questa possa chiarire i contorni della morte di Davide Piampiano e non la sola testimonianza di Fabbri che è “allo stato”, l’unico soggetto presente durante la tragedia. I genitori del 24enne con il loro legale contestano anche la derubricazione del reato decisa dalla Procura di Firenze da omicidio volontario in colposo, ipotizzando quanto meno il dolo eventuale.

“Che non possano essere prese per buone le indicazioni dell’indagato – si legge nella memoria della parte offesa – lo stanno a dimostrare i suoi comportamenti, durante e dopo la morte di Davide Piampiano: ha scaricato il fucile del ragazzo, per simulare che si fosse sparato da solo; ha occultato la giacca da caccia, essendo risultato vestito in altro modo nell’incontro con i Carabinieri subito dopo il fatto, rispetto all’abbigliamento ricavabile dal video, ha fatto sparire il bossolo (ritrovato nei giorni scorsi, ndr) ed il fucile, non si sa se aiutato da terze persone; ha raccontato a tutti nell’imminenza del fatto e nei giorni successivi l’inverosimile ricostruzione contenuta in atti; nei giorni seguenti ha fatto continue visite alla famiglia del defunto, raccontando sempre la solita storia e facendo credere che la morte del ragazzo fosse dipesa da una sua leggerezza; e questo atteggiamento e racconto lo ha sostenuto anche all’inizio dell’interrogatorio di garanzia (…) salvo poi ‘pentirsi’ solo di fronte alla contestazione di quanto registrato dalla telecamera GoPro che Davide Piampiano portava sempre con sé”.

In programma anche un’attività difensiva analoga della difesa, svolta anche con dei figuranti che possano permettere meglio di chiarire come non solo non fosse buio, ma anche come Fabbri, “da esperto conoscitore dei luoghi, era quindi conscio dove si trovasse il giovane e che presto si sarebbe imbattuto in lui, avendo ricevuto verosimilmente le coordinate di dove si trovasse”. La memoria difensiva ricorda che “Fabbri non è un inesperto cacciatore alle prime armi, ha 57 anni e va a caccia da una vita dall’età di 14 anni, quindi la scelta di sparare al minimo fruscio, scambiando una persona per un cinghiale, ma questo mal si concilia con lo stato dei luoghi, con l’altezza (m. 1,84) e la corporatura robusta del Piampiano e con il particolare abbigliamento del Piampiano, che indossava un giubbotto definito ad alta visibilità”. A questo proposito la difesa allega – oltre ad alcune foto del luogo dell’incidente sotto varie angolazioni – la scheda tecnica del giubbotto: “Un’attenta proporzione delle applicazioni verde H.V. – si legge nella descrizione – vi renderà visibili nel bosco da ogni angolazione dando così alla sicurezza l’importanza che merita”.