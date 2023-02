Piero Fabbri si appella al Riesame per uscire dal carcere | Incidente probatorio sul posto? - Tuttoggi

Il muratore, 56 anni, accusato di aver ucciso il 24enne Davide Piampiano durante una battuta di caccia chiede di nuovo di uscire dal carcere

Piero Fabbri chiede di nuovo di poter uscire dal carcere: il muratore, 56 anni, accusato di aver ucciso il 24enne Davide Piampiano durante una battuta di caccia, ha presentato tramite il suo difensore Luca Maori un’istanza al Tribunale del Riesame per chiedere la revoca della misura del carcere in favore dei domiciliari.

Come già emerso una settimana fa nella richiesta al Gip – che aveva negato i domiciliari – Piero Fabbri chiede i domiciliari e di derubricare l’omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo; e se per il giudice “il Biondo”, ove non adeguatamente contenuto, “potrebbe reiterare analoghe condotte fraudolente al fine di influenzare i testimoni (quelli sentiti e quelli ancora da sentire) affinché rendano dichiarazioni non genuine“, e ha confessato solo ciò che non poteva negare, fornendo per il resto “con freddezza“, una versione “palesemente falsa” e con motivazioni nebulose per alcune delle sue azioni (incluso il non chiamare i soccorsi), l’avvocato smentisce che ci sia possibilità di inquinare le prove o influenzare i testimoni.