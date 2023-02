Rischio bracconaggio, obbligo di firma per evitare che Fabbri vada a caccia - Tuttoggi

Per i giudici il muratore 56enne vive a ridosso di un bosco con animali ed è abituato a usare fucili: anche per questo è stato obbligato a presentarsi due volte al giorno dai carabinieri, con l'obiettivo di ridurre i rischi e impedire che possa andare a caccia

Non c’è un pericolo di fuga, ma il pericolo di reiterazione del reato è possibile. Per questo il gip di Firenze ha sì scarcerato Piero Fabbri, ma disponendo l’obbligo di presentarsi due volte al giorno, alle 7 e alle 16. Una misura cautelare che per i giudici è “sicuramente di ostacolo al recarsi a caccia e costituisce misura più adeguata e proporzionata all’entità del fatto e alla personalità del prevenuto”.

Nell’ordinanza viene messa nero su bianco ”l’effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. Piero Fabbri – scrive il giudice – vive a ridosso di un bosco caratterizzato per la presenza di animali selvatici, ed è aduso (avvezzo, ndr) all’utilizzo di fucili, fa parte di un’associazione venatoria e non esita a partecipare a battute di caccia di frodo. La circostanza che egli abbia subito il sequestro delle armi non porta ad escludere il pericolo, ben potendo Piero Fabbri custodirne delle altre o farsele prestare o sottrarle al suo detentore”.