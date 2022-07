Moon, Laika racconta la Luna al Bosco sacro di Monteluco - Tuttoggi

Laika

La luna, Moon, raccontata come mai avvenuto prima attraverso la voce di Laika, la cagnetta che negli anni ’50, in piena guerra fredda, fu lanciata nello spazio dai sovietici nella folle corsa, in competizione con gli statunitensi, verso la Luna.

La luna che ci verrà restituita da Laika è quella autentica che nessuna potenza ha mai colto. Un viaggio visionario eppure vero tra Leopardi e Chopin, Gagarin e Armstrong…i due Armstrong, l’astronauta e il poeta del jazz.

Le suggestioni del teatro affabulante dell’attore e i suoni ancestrali dell’universo nelle cornici intrise di storia antica e bellezza di Monteluco di Spoleto e Giove.

Si tratta di un inedito allestimento dello spettacolo, scritto e interpretato da Stefano de Majo che ha registrato il debutto nel 2018 al Fringe Festival di Milano, chiudendo al Milano Off la mostra per il 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci.

Da allora è stato replicato in teatri convenzionali, convention di scienza e in scenari naturali.

A Monteluco il cast sarà arricchito dalla danza aerea di Anna Prezioso e, come detto, dalle statue sonore di Pinuccio Sciola, grazie alla disponibilità dell’artista Carlo Angeletti.

Un evento da non perdere, quello organizzato nel bosco sacro di Monteluco di Spoleto: per l’occasione e in onore di San Francesco, sarà portata anche una pietra proveniente dal suo sepolcro.