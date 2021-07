Successo per “Francesco nel bosco sacro” di Monteluco, piéce di Stefano de Maio | Foto - Tuttoggi

Ancora un successo per la piéce di Stefano de Maio “Francesco nel bosco sacro” andato in scena a Monteluco dove il poverello di Assisi soggiornò in una delle grotte che si stagliano sotto il belvedere.

Ad organizzare il ritorno di domenica scorsa a Spoleto del poliedrico attore e sceneggiatore è stata la Pro Loco di Monteluco del presidente Lucio Soldoni con lo spettacolo che ha registrato il sold out. Una rappresentazione già portata in scena a Monteluco tre anni fa. E che proprio nel bosco sacro trova uno spazio suggestivo, magico.

Scritto e interpretato da de Majo, “Francesco nel bosco” ha riscosso ovunque grande successo, ma come ammette l’autore “al di là delle piazze prestigiose come Roma, Napoli e persino in Francia, rappresentarlo nei luoghi propriamente francescani come Assisi, Greccio e qui nel Bosco Sacro di Monteluco è certamente tutta un’altra emozione che pervade noi tutti, pubblico e artisti. Proprio per questo non useremo alcuna amplificazione nel Boschetto per consentire alle voci e ai suoni di poter riverberare con quelli della natura“

A fianco dell’artista, per la prima volta, c’era un autentico lupo, come nell’episodio di Gubbio.

Ad aprire la rappresentazione è stato il professor Rodney John Lokaj, docente dell’Università di Enna, che ha proposto una sua originale visione del Poverello.

Durante la recitazione di Stefano de Majo, accompagnato dal contrabbasso di Joy Grifoni, due performers pittorici, Leonardo Martellucci ed Esmeralda, hanno ritratto i momenti salienti dello spettacolo in una originale estemporanea.

Continua quindi con successo la programmazione estiva della Pro Loco di Monteluco che per fine mese ha organizzato un concerto di jazz che sarà diretto dal maestro Gabriele Francioli, reduce dal successo del Concerto eseguito in Piazza Duomo durante il Festival dei 2 Mondi con la Banda della Polizia di Stato.

Le foto di De Maio che interpreta San Francesco sono di Roberto Bertolli©