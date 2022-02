Montone, approvato bilancio 2022-2024 | Previsti investimenti per 16 milioni - Tuttoggi

Il Consiglio comunale ha detto sì al documento economico-finanziario triennale, risorse importanti per scuole, strade e ambiente

Un piano ben strutturato, pensato per sostenere famiglie e aziende, ma anche per stimolare la crescita del territorio. Così si presenta il bilancio triennale di previsione 2022-2024, approvato dal Consiglio comunale di Montone nella sua ultima seduta.

Nel documento economico-finanziario sono previsti investimenti per oltre 16 milioni di euro, senza aumenti relativi a tasse o tariffe dei servizi comunali. Risorse importanti sono state destinate a scuole, strade, impianti sportivi, centro storico e frazioni.

“La preparazione del Bilancio – spiega il sindaco Mirco Rinaldi, insieme agli assessori Roberta Rosini e Sara Volpi – richiede molta attenzione nell’interesse della comunità. Nell’attuale contesto economico-sociale è cruciale fare scelte strategiche per ridurre l’impatto negativo della crisi, anche sfruttando le opportunità che l’Europa ci offre. Montone in questi 3 anni dovrà intraprendere un cammino di progresso civile, sociale, economico e culturale e dare vita ad un progetto di governo ambizioso ma realistico. Centrale e strategico sarà l’investimento a favore di scuola e giovani ma anche delle politiche ambientali, puntando sulle energie rinnovabili, l’ampliamento della raccolta differenziata e il controllo delle partecipate che gestiscono acqua e metano”.

Entrando nel dettaglio del documento finanziario, per quanto riguarda il 2022 è prevista la realizzazione di opere importanti, per un importo di oltre 3 milioni di euro: tra i lavori con importi maggiori a 100 mila rientrano il superamento delle barriere architettoniche del Museo San Francesco; la realizzazione della tribuna coperta del campo sportivo comunale; il completamento della struttura polivalente (edificio ex-mattatoio) da destinare a servizi culturali e ricreativi per la popolazione; il recupero e la valorizzazione del complesso edilizio ex convento di San Francesco da destinare a centro culturale e residenziale.

Nell’elenco sono inclusi anche interventi sulla rete viaria come la manutenzione della viabilità interna della zona industriale di Santa Maria di Sette, via dell’Industria; la riqualificazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale n. 9 di Bacciana; la manutenzione straordinaria della strada comunale di San Benedetto e la messa in sicurezza della frana del fosso San Martino e della strada comunale di Vialba.

Nel piano triennale sono inoltre inserite opere minori finanziate con fondi propri del Comune, provenienti dalla vendita dei lotti della zona produttiva nuova. Solo per citarne alcune: la bitumatura di tratti vari di strade comunali, le spese per la progettazione di opere pubbliche e revisione PRG, le manutenzioni straordinarie di impianti sportivi, la pubblica illuminazione e la segnaletica stradale, oltre alle potature e alla sistemazione di balaustre in legno delle aree verdi.

La redazione della programmazione 2022, 2023 e 2024 è molto importante poichè bisogna tener conto delle risorse del Pnrr. “Il Recovery Fund – continua il sindaco Rinaldi – è una vera occasione per valorizzare il borgo di Montone. La banda ultra larga deve arrivare a tutti senza perdere ulteriore tempo. Il digital divide deve essere sconfitto con investimenti anche su linee telefoniche mobili, con tralicci e ripetitori anche per la tv. Non solo nuove infrastrutture ma si deve potenziare la sanità e puntare sulla manutenzione della viabilità locale e ‘provinciale’, ma anche sulle scuole con edifici rinnovati e nuovi modelli di insegnamento. Proprio per questo abbiamo presentato tra le opere da realizzare con i fondi del Pnrr il nuovo polo per l’infanzia 0-6 anni e l’ampliamento del refettorio della scuola primaria e infanzia nel capoluogo, la sistemazione e l’ampliamento del centro di raccolta (isola ecologica), la realizzazione del sistema di raccolta differenziata nel centro storico con raccoglitori interrati”.