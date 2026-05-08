Catturato a Londra il boss dello spaccio, gestiva l'impero della droga - Tuttoggi.info

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Catturato a Londra il boss dello spaccio, gestiva l’impero della droga

ItalPress

Catturato a Londra il boss dello spaccio, gestiva l’impero della droga

Ven, 08/05/2026 - 09:03

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ROMA (ITALPRESS) – La fuga di un latitante romano, ricercato da oltre un anno, è finita tra le strade del quartiere Battersea, a Londra. L’uomo, considerato il vertice di un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga, è stato rintracciato dalla Polizia di Stato lo scorso 22 aprile mentre si nascondeva sotto falso nome. L’indagine, coordinata dalla DDA di Roma e condotta dalla Squadra Mobile con il supporto della cooperazione internazionale, ha messo fine alla carriera criminale di un uomo già condannato in primo grado a 11 anni di carcere. Secondo gli investigatori, il latitante gestiva insieme al fratello un vero e proprio impero degli stupefacenti. L’organizzazione non era solo una banda di spaccio, ma una struttura con un profilo quasi imprenditoriale

pc/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

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