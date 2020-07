Monteluco, struttura comunale nel degrado: le foto - Tuttoggi

Il caldo estivo e la ricerca di un po’ di refrigerio da parte degli spoletini nei tanto amati prati di Monteluco porta alla luce il degrado di diverse strutture che ci sono. E accanto alle annose questioni dell’hotel del Matto (oggetto di recente delle incursioni dell’artista locale Ob Queberry), dell’ex colonia Inps e del tiro a volo, c’è anche un’altra struttura su cui meritano essere posati i riflettori.

A Monteluco il degrado di campo da basket e struttura annessa

Parliamo del campo di basket con annesso edificio abbandonato. Una struttura di proprietà del Comune di Spoleto nel più assoluto degrado. E se il campo da basket di Monteluco presenta un buco nella rete da anni, che lo rende praticabile a tutti (è stato molto apprezzato ed utilizzato per questo in particolare durante il lockdown da Coronavirus), ma senza gravi rischi e pericoli, lo stesso non si può dire dello stabile adiacente nel più pieno degrado. Situato proprio all’inizio di Monteluco, nei pressi dell’area per bambini.

Un immobile fatiscente dove tutti possono entrare, come documentano le foto segnalateci da un lettore.

La struttura qualche anno fa era stata data in gestione ad una società sportiva, poi l’abbandono. Ed ora il degrado assoluto. Ma soprattutto viene da notare la sua pericolosità: chiunque si può introdurre all’interno e lo stato dell’immobile è tutt’altro che stabile.