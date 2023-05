Monteleone di Spoleto, l'opposizione: "Pasticcio con il rendiconto, violato il Tuel" - Tuttoggi.info

Possibili vizi sul rendiconto del Comune di Monteleone di Spoleto, da Aria Nuova arrivano segnalazioni agli enti preposti

Comune di Monteleone di Spoleto a rischio commissariamento per alcuni pasticci effettuati dall’amministrazione comunale sul rendiconto di gestione? E’ quanto paventa il gruppo di minoranza Aria Nuova, che denuncia violazioni al Tuel relative al bilancio consuntivo.

“Esprimiamo forte preoccupazione – dicono il capogruppo Francesco Pasquali ed i consiglieri Mattia Moretti e Attilio Allegretti – per la gestione dell’attuale amministrazione, che va ben oltre il buco di circa 200 mila euro provocato dalla maggioranza. La mancata pubblicazione della delibera di Giunta relativa all’approvazione del rendiconto economico e l’invio tardivo della relazione del revisore contabile ci impone l’avvio dell’iter previsto dalla legge. Come minoranza, durante la seduta consiliare, abbiamo avvisato il sindaco e la Giunta dei vizi procedurali e dell’impossibilità di votare il rendiconto. Rimetteremo pertanto l’analisi di quanto accaduto agli organismi preposti in quanto sono stati violati diversi articoli del TUEL“.