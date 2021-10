Montegabbione, focolaio Covid sotto controllo: scuole riaperte - Tuttoggi

Concluso lo screening tra gli studenti di Montegabbione, solo una classe resta in didattica a distanza. Positivi sono tutti non vaccinati

Focolaio di Covid-19 a Montegabbione, nell’Orvietano, ma la situazione – dopo un paio di giorni di allerta -, è tornata sotto controllo.

A parlare di un “grande cluster familiare” era stato l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. Spiegando appunto di contagi nati durante un ritrovo con familiari arrivati anche da fuori da regione. Il focolaio, si era poi appreso, ha interessato il territorio comunale di Montegabbione (i casi sono presenti sia nel capoluogo che nelle frazioni ha chiarito il Comune), ma appunto è già tutto sotto controllo.

Montegabbione, i positivi sono tutti non vaccinati

In particolare, secondo quanto emerge dalla dashboard della Regione Umbria aggiornata alle ore 12 del 21 ottobre, gli attualmente positivi a Montegabbione sono 29 (erano 8 il giorno precedente). “La causa del contagio – spiega l’Usl Umbria 2 – è riconducibile a incontri conviviali tra familiari. Sono tutti stranieri e non vaccinati. Il contagio è stato circoscritto tramite contact tracing, isolamento e tamponi rinofaringei e la situazione è sotto controllo, attentamente monitorata dal servizio di igiene e sanità pubblica dell’azienda sanitaria”.

Scuole, solo una classe resta in didattica a distanza

“I nuovi casi – aveva spiegato l’amministrazione comunale sulla sua pagina Facebook mercoledì pomeriggio – sono tutti collegati tra loro, e coinvolgono sia adulti che minori frequentanti le nostre scuole“. Per questo, mentre la scuola dell’infanzia ha continuato ad operare in presenza, è stata attivata invece la didattica a distanza per le giornate di mercoledì e giovedì alle elementari ed alle medie. Per gli studenti è stata contestualmente promossa un’attività di screening insieme all’Usl Umbria 2. A cui si sono associati i tamponi anche per gli adulti venuti a contatto con i positivi.

Nella tarda serata di giovedì il Comune di Montegabbione ha diffuso l’esito: “dallo screening effettuato ieri su alunni e insegnanti delle nostre scuole nessun nuovo caso è emerso, e dunque, come previsto, domani (oggi, ndr) si torna regolarmente in presenza. Una sola classe, che testata lunedì scorso verrà testata di nuovo domani (oggi, ndr), tornerà in presenza lunedì prossimo. Si raccomanda sempre la massima attenzione alle regole di distanziamento e isolamento, all’utilizzo della mascherina e all’igiene delle mani”.