Montefalco, lunedì controlli di prevenzione grazie ai volontari della Croce Rossa

La città di Montefalco in prima linea in tema di prevenzione della salute dei cittadini. Lunedì 11 febbraio dalle 9 alle 12 le infermiere volontarie dell’Unità territoriale di Montefalco del Comitato di Spoleto della Croce rossa italiana, saranno a disposizione dei cittadini per un controllo ambulatoriale di prevenzione.

I cittadini potranno sottoporsi a controllo di glicemia, pressione arteriosa, colesterolo, trigliceridi nella sede dell’associazione presso il parcheggio di viale della Vittoria sede della Croce Rossa Italiana, Unità territoriale di Montefalco. Un’altra bellissima iniziativa gratuita che coinvolge tutti i cittadini di Montefalco per incentivare il controllo e la prevenzione.

