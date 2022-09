Mondo crypto: ecco le opportunità più interessanti del momento secondo gli analisti - Tuttoggi

Come investire in criptovaluta

Sono diverse le modalità di investimento per quanto riguarda i crypto asset, a cominciare dalla decisione tra comprare la valuta presso un exchange oppure limitarsi a fare trading su di essa. Gli utenti che desiderano comprare i token per un investimento a lungo termine possono ad esempio orientarsi sull’acquisto presso un exchange specializzato: in questo caso, dopo aver completato la registrazione al portale e aver inserito i propri dati, si versa una determinata somma in valuta fiat, la quale viene poi convertita in cripto. Per conservare il denaro digitale esistono diversi modi, come ad esempio i wallet, i quali possono essere sia delle applicazioni per smartphone, sia delle piattaforme di scambio online, che dei veri e propri wallet fisici strutturati come chiavette USB. Il funzionamento dei wallet è molto semplice e si basa su una chiave privata, ovvero una password, che permette solo a chi la conosce di accedere e di utilizzare il portafoglio.

E’ difficile stabilire a priori quale modalità di conservazione della criptovaluta sia preferibile, in quanto essa dipende dalle singole esigenze. In linea generale, gli utenti meno esperti e che non hanno in previsione di movimentare il capitale investito, possono mantenerlo all’interno della piattaforma di exchange, sebbene questa procedura sia considerata meno sicura. Per questo motivo è preferibile avvalersi solo di operatori conosciuti e dalla solida reputazione sui mercati finanziari.

Criptovalute e trading online

Un’alternativa molto diffusa e praticata, in particolare da chi ha in mente un investimento più a breve termine, è quello di fare trading sulle criptovalute. In questo caso l’utente deve necessariamente rivolgersi a una piattaforma che funga da intermediario tra lui e il mercato. E’ preferibile optare per un broker specializzato in crypto asset (in modo da avere un’ampia libertà di scelta) e che sia conosciuto e affidabile. Investire facendo trading è una strategia che non presenta particolari rischi, a patto di aprire un conto solo presso operatori certificati e noti.

Una volta individuato il broker più adatto alle proprie esigenze e aver aperto un account (basta inserire le proprie generalità e i dettagli per fare e ricevere pagamenti), oltre a investire in cripto si potrà avere accesso a tutta una serie di interessanti funzionalità. Ad esempio, molte piattaforme danno la possibilità di usufruire del cosiddetto “conto demo“, che è un vero e proprio conto online totalmente gratuito che ricalca le funzionalità di uno reale. In questo modo anche il trader alle prime armi può cominciare a investire senza timore di perdere il proprio capitale a causa dell’inesperienza.