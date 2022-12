Mondiale, la Sir batte anche il Sada 3-1: primo posto e semifinale col Minas

Proprio Herrera è il best scorer dei suoi con 19 palloni vincenti. Doppia cifra anche per Solè (12), Plotnytskyi (12) e Semeniuk (11), 10 punti per un sontuoso Giannelli.

I bianconeri, dati alla mano, vincono la sfida con un servizio più efficace seppure un po’ troppo falloso (13 ace contro 6) ed in attacco (55% di squadra contro 46% avversario).

Il match

Cambia qualcosa Anastasi rispetto al match di ieri con il Renata. Dentro Herrera, Solè e Plotnytskyi. Si parte in un ambiente incandescente con l’ace di Plotnytskyi (2-1). Muro vincente di Solè (4-2). Non si intendono Uriarte e Otavio poi muro di Semeniuk (7-3). Il Sada rientra con il turno al servizio di Vaccari (7-6). Perugia riparte con la pipe di Plotnytskyi e l’ace di Semeniuk (9-6). Magia di Giannelli di seconda intenzione (12-8). Lopez dimezza (12-10). Il Sada torna a contatto con il colpo vincente di Wallace (13-12). Single wall di Giannelli prima e di Solè poi (16-12). Ancora Solè con il muro poi ace di Giannelli (19-14). Entra Oppenkoski e piazza l’ace del 21-18. Herrera chiude dalla seconda linea (23-19). Ancora l’opposto cubano porta Perugia al set point (24-20). Pesta la linea Lopez, il primo set è dei Block Devils (25-21).

Si torna in campo con l’ace di Herrera (1-0). Parità a quota 4 dopo l’attacco vincente di Wallace (4-4). Si gioca punto a punto con Plotnytskyi che mette a terra il punto dell’8-7. Giannelli di seconda intenzione (10-8). Il muro di Uriarte pareggia a quota 12. Ace di Solè poi contrattacco di Herrera (15-12). Ace di Plotnytskyi poi muro di Russo (19-14). Entra Rodriguinho e mette due ace (21-19). È la pipe di Plotnytskyi a far girare i suoi (22-19). Ace di Semeniuk (23-19). Solè chiude il primo tempo e porta Perugia al set point (24-20). Fuori il servizio di Vaccari, i Block Devils raddoppiano (25-21).

Sada avanti in avvio di terzo set con Lucas e l’ace di Otavio (1-3). Perugia pareggia subito con Plotnytskyi ed il muro di Semeniuk (3-3). Out Herrera (5-7). Perugia è un po’ fallosa dai nove metri ed il Sada resta avanti (8-10). Giannelli pareggia con un colpo di seconda intenzione (10-10). Pallonetto vincente di Solè, Perugia avanti (12-11). Ace di Giannelli (14-12). Muro vincente di Herrera (17-14). Con il turno al servizio di Rodriguinho il Sada torna in parità (17-17). Pipe di Semeniuk, Perugia torna a +2 (19-17). Oppenkoski pareggia (20-20). Fuori la parallela di Semeniuk, Sada avanti (21-22). Sono i padroni di casa ad arrivare al set point (23-24). Herrera porta il parziale ai vantaggi (24-24). Dopo un lungo testa a testa è Rodriguinho ad accorciare le distanze (29-31).

Si torna in campo nell’inferno del palasport di Betim. Perugia parte bene con l’ace di Herrera (5-3). Contrattacco di Semeniuk (7-4). Ace di Russo (9-5). Smash di Solè (12-7). Entrano Flavio e Leon. Proprio Flavio fa doppietta attacco ed ace (18-12). Herrera da posto due (21-15). Entra Cardenas e infila due ace (23-15). Perugia molla troppo presto la presa, il Sada prova il disperato recupero. È Herrera a far scorrere i titoli di coda (25-21).

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – SADA CRUZEIRO VOLEI 3-1

25-21, 25-21, 29-31, 25-21

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 10, Herrera 19, Solè 12, Russo 7, Plotnytskyi 12, Semeniuk 11, Colaci (libero), Ropret, Flavio 2, Leon, Cardenas 2. N.e.: Rychlicki, Piccinelli (libero), Mengozzi. All. Anastasi, vice all Valentini.

30 b.s., 13 ace, 45% ric. pos., 15% ric. prf., 55% att., 8 muri.

SADA CRUZEIRO VOLEI: Uriarte 2, Wallace 10, Lucas 5, Otavio 4, Lopez 6, Vaccari 6, Lukinha (libero), Oppenkoski 8, Cledenilson 2, Rodriguinho 4, Rodrigo, Giulherme 2, Carlos 1. N.e.: Bauer (libero). All. Ferraz, vice all. Martelete.

22 b.s., 6 ace, 48% ric. pos., 18% ric. prf., 46% att., 6 muri.

Arbitri: Cespedes Lassi Denny Francisco (DOM), Vera Mechan Walter Hugo (PER).