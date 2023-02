“I misteri dell’acqua”, la mostra fa tappa a Foligno

Misteri dell’acqua, alla scoperta della preziosa risorsa

Il percorso completa la triade di mostre dedicate all’infanzia allestite presso gli spazi della Biblioteca Ragazzi, che grazie al sostegno del Comune di Foligno, hanno già offerto ai bambini tante storie da vivere, toccare e ricordare sul tema Terra e Tessitura. “Misteri dell’acqua” guida il visitatore alla scoperta dell’acqua come risorsa preziosa, come fonte di vita, come ispirazione di opere d’arte e lo accompagna a scoprire gradualmente le implicazioni tra acqua e vita dell’uomo attraverso lo sguardo critico dei curatori Vanessa Correro e Marco Gabriel Perli. Oggetti, immagini, installazioni artistiche, raccontano il modo in cui l’uomo ha realizzato architetture per sfruttare l’acqua in diverse maniere e come sia riuscito a trarne vantaggio per la propria vita.

Gli orari

La mostra “Misteri dell’acqua” sarà visitabile gratuitamente da giovedì 23 febbraio 2023 a giovedì 16 marzo presso la Biblioteca Ragazzi di Foligno in Piazza del Grano 40b, secondo i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato dalle 9.00 alle 13.00.

INAUGURAZIONE CON VISITA ANIMATA E LABORATORIO per bambini dai 5 ai 12 anni a cura di SiripArte

Giovedì 23 febbraio ore 16.30

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 0742.330610

LABORATORI DI APPROFONDIMENTO per bambini dai 5 ai 12 anni a cura di SiripArte

Giovedì 2 e 9 marzo ore 16.30

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 0742.330610

VISITA GUIDATA “I SEGRETI DELL’ACQUA A BEVAGNA. DAI ROMANI AI TEMPI NOSTRI” per bambini e famiglie a cura dell’Associazione Meravigliarti in Umbria, partner del progetto

Domenica 26 febbraio e sabato 4 marzo ore 16.00

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 3476052993 – mail: meravigliarti.inumbria@gmail.com

Misteri dell’acqua è una mostra didattica per bambini progettata dall’Associazione SiripArte, laboratori d’arte all’interno del progetto RipArtire – educazione alla cittadinanza attiva attraverso il patrimonio culturale locale – Avviso Educare Insieme, finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capofila di progetto: Associazione SiripArte

Partners: Associazione Meravigliarti in Umbria – Pro Ponte Etrusca ONLUS

Sostenitori: Associazione Prendimi per Mano ONLUS, Comune di Perugia, Comune di Paciano, Comune di Foligno

Curatori: Vanessa Correro – Marco Gabriel Perli

Project manager: Gaia Federica Terenzi

Comunicazione e ufficio stampa: Anna Rebella

Fotografia e video: Emanuela Bianconi