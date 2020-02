"Miss Grand International", aperte le iscrizioni per le bellezze umbre - Tuttoggi

Opportunità per le ragazze umbre che sognano di solcare le passerelle e sfilare sotto i riflettori. L’agenzia di Moda ed Eventi “Manuel Events” di Città di Castello invita infatti a partecipare alle proprie sfilate in Umbria per il Concorso internazionale di bellezza “Miss Grand International”.

Coloro che si metteranno alla prova in passerella potranno godere di numerose opportunità per la visibilità personale e naturalmente la possibilità di avanzare nelle fasi del concorso. “Miss Grand Italy” andrà poi a concorrere per la finale nazionale, esperienza vissuta da Mirea Sorrentino in Venezuela nel 2019.

Rilevanti occasioni hanno riguardato anche le ragazze umbre che hanno ben figurato nel concorso. Come Gina Pintea, prima classificata nella fase regionale, che ha ricevuto molte proposte di collaborazione ed inoltre convocazioni per provini e sfilate. Ha ottenuto anche la pubblicazione della propria foto sul settimanale “Vip”.

Le ragazze che hanno preso parte alla precedente edizione sono state assistite da professionisti nonché staff qualificati fra cui emergono nomi vip quali Jo Squillo, Barbara Chiappini e Gianni Sperti di “Uomini e Donne”.

Tutto pronto dunque per la nuova edizione delle tappe regionali.